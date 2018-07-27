В Столбцовском районе обнаружили золото

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Под Столбцами – золото, между Столином и Житковичами – горючие сланцы. Всего на карте Беларуси 15 мест, где стоит покопаться. Говорят, есть и медь, и платина, и урановые руды. Правда, то же золото добывать вроде как и некому. Так может это – «золотое дно»? Константин Степанец отправился в разведку.

Сегодня деревня Зуберово в Столбцовском районе погружена в летнюю жару и меньше всего напоминает населённый пункт, испытавший на себе влияние пресловутой «золотой лихорадки». Геологов видели. Золото – нет.

Геолого-разведочные работы вели здесь несколько лет кряду и вот, наконец, есть результат! Правда, однозначно придётся копнуть поглубже.

Всего возле деревни Зуберово пробурили около 10 скважин на глубину до 650 метров. 300 метров вниз идут осадочные породы, а дальше – кристаллическая. Именно в ней в двух скважинах и было обнаружено золото. Но пока в крайне незначительной концентрации – до 0,20 грамма на тонну породы. Сколько именно жёлтого металла лежит под Зуберово, сможет сказать только более детальная разведка.

Первые пробы – итог поисковых работ. Предстоит ещё предварительная разведка – если в первый раз скважины бурили на расстоянии где-то в километре друг от друга, то теперь сеть будут сужать – до 300-500 метров. Ну и материала из недр на руках будет больше. Исходя из этого, можно считать: выгодно или не выгодно.

Как правило, от поисковых работ до полномасштабной добычи проходит лет 5, а то и 10. Так, что «золотая лихорадка» отменяется. Временно. Сложно в это поверить, но в белорусских недрах сегодня есть источники более гарантированного дохода. К примеру – те же кварцевые пески. Они сегодня активно используются в стекольной промышленности. Свои месторождения есть – вот вовлечь бы их в оборот. То же касается и базальта.

Андрей Хмель, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды: «В 2016-2017 годах проводилась работа по поиску базальтового сырья, и эти работы увенчались успехом: открыто месторождение в Пинском районе Брестской области. В настоящее время ряд предприятий Беларуси использует данное сырьё для изготовления каменной ваты. Хотя базальтовое сырьё может использоваться во многих сферах жизнедеятельности человека».

Чистая прагматика. И всё же так и тянет пофантазировать – а если золота окажется много…

И только умудрённые жизненным опытом готовы принять более деятельное участие в гипотетическом распределении драгоценного металла.