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Минеральные ресурсы Беларуси и темпы их добычи – инфографика

28.07.2018 22:10 — Разное | ОНТ  
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Беларусь не располагает внушительной минерально-сырьевой базой: мы импортируем большое количество необходимых ресурсов. Тем не менее, давайте посмотрим, что имеем.

В стране почти 5 тысяч месторождений и около 30 видов минерального сырья. В том числе, стратегически важные для экономики калийные и каменные соли или нефть. Запасы соли внушительные (это видно по цифрам), а что касается калийных удобрений – Беларусь производит пятую часть всех мировых объёмов.

С нефтью всё иначе – промышленные запасы около 44,5 миллионов тонн. Много это или мало? Судите сами: если бы речь шла о российской нефтепереработке – такого объёма соседям хватило бы примерно на 2 месяца.

Тем не менее, сырьевые отрасли весьма важны для бюджета. Минфин проанализировал доходы.

И самый серьёзный рост по итогам года (почти в 3 раза) показала горнодобывающая промышленность (в основном – добыча нефти), а также производители нефтепродуктов (+53,5%). Обе позиции вернулись в десятку самых доходных статей бюджета.

Из других сырьевых ресурсов в Беларуси есть запасы торфа, доломита, мела, сапропелей, песка и строительного камня, подземных вод (пресных и минеральных). Вот ещё и золото нашли. Это хорошо. Осталось определить, как это богатство добыть и затем правильно распорядиться.

 
 
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​Беларусь не располагает внушительной минерально-сырьевой базой: мы импортируем большое количество необходимых ресурсов. Тем не менее, давайте посмотрим, что...
 
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