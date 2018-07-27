Минчанка собирается в кругосветное путешествие на мотоцикле

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Что делать, если Беларусь уже изъезжена вдоль и поперёк? Мы нашли человека, который скажет однозначно – собираться в кругосветку.

Девушка. Мотоцикл. Дорога. И ничего лишнего. Это может быть главным приключением в жизни или полным безумством. Узнаем у той, кому дома не сидится.

Подробнее – в видео.