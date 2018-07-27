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Соревнования по автозвуку в Минске: на Октябрьской выбрали самую громкую машину
Новости Беларуси. Автолюбители из всех уголков Беларуси устроили оглушительное соревнование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более 30 обладателей нестандартных аудиосистем представили свои авто публике. О том, как присуждали звание самой громкой машины, и какой рекорд поставлен в этом году, расскажет корреспондент Кристина Федорович.
От такой дискотеки на четырех колесах в прямом смысле волосы встают дыбом. Иван Слабейко – обладатель этого «золотого автомобиля». И здесь речь не о цвете, а о наградах.
Его машина не проигрывала еще ни одного соревнования. Иван с гордостью показывает багажник с усилителями и прочим оснащением. Это авто он купил специально для своего хобби еще 7 лет назад.
Иван Слабейко, участник:
Здесь не только новые иномарки, но и авто, возраст которых измеряется десятилетиями. Такое же богатое разнообразие и в оснащении салона.
Например, Александра в багажник помещается только оборудование, которое весит около 60 килограммов. У многих автолюбителей аудиосистема дороже, чем сама машина.
Андрей Семавин, руководитель Белорусской лиги автозвука:
Соревнования прошли в двух классах. В первом определили самое громкое авто. Чтобы выявить победителя, тонкий слух не нужен – в дело вступает специальный датчик.
Алексей Баков, судья-организатор:
Новый рекорд страны – 163 децибела, что сравнимо с шумом самолета при взлете. Во втором же этапе оценивалось умение управлять аудиосистемой.
Кристина Федорович, СТВ:
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Новости Беларуси. Автолюбители из всех уголков Беларуси устроили оглушительное соревнование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 30 обладателей...
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