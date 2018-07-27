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Саснович не вышла в финал турнира в Москве, проиграв 187-й ракетке мира

28.07.2018 21:42 — Разное | Аргументы и факты  
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Саснович не вышла в финал турнира в Москве, проиграв 187-й ракетке мира
Фото из открытых источников

В полуфинале турнира в Москве Александре Саснович (42-е место в рейтинге ВТА) противостояла сербская теннисистка Ольга Данилович (187), которая попала в основную сетку соревнований в качестве лаки-лузера.

Саснович не вышла в финал турнира в Москве, проиграв 187-й ракетке мира Белоруска Александра Саснович без борьбы вышла в полуфинал турнира в Москве

Несмотря на довольно низкий рейтинг по сравнению с белоруской, сербка с самого начала поединка навязала борьбу более опытной сопернице и достаточно легко выиграла первый сет. Во второй партии в упорной борьбе верх взяла Александра Саснович. В решающем сете Ольга Данилович лидировала со счетом 5:2. Затем белоруска сумела сравнять счет, однако в итоге все же уступила – 2:6, 7:5, 5:7.

В финале за титул турнира в Москве Ольга Данилович поспорит с россиянкой Анастасией Потаповой.

Несмотря на поражение в полуфинале турнира в России, с 30 июля Александра Саснович станет первой ракеткой Беларуси и займет 35-е место в рейтинге ВТА. Пока это рекордный показатель для Александры Саснович. До этого наивысшим достижением для теннисистки была 41-я позиция. Нынешняя первая ракетка Беларуси Арина Соболенко займет 36-е место.

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович уступила в полуфинале Moscow River Cup с призовым фондом более $625 тыс.
 
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