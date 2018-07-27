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Грозы и жаркая погода ожидаются в Беларуси 29 июля

28.07.2018 20:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Грозы и жаркая погода ожидаются в Беларуси 29 июля
Фото из открытых источников

Грозы и жаркая погода ожидаются в Беларуси 29 июля Как защититься от теплового удара. Инфографика
Прогнозируется переменная облачность. Преимущественно по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Утром местами слабый туман. Ветер восточный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от 16 до 22, во второй половине дня - 27-32 градуса.

Из-за жары и гроз объявлен оранжевый уровень опасности.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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