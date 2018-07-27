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Что такое «кровавая луна»?
Новости Беларуси. От Европы до Антарктиды наблюдали этой ночью самое долгое и красочное лунное затмение этого столетия. По редчайшей случайности оно совпало с Великим противостоянием Марса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Ткаченко, астроном-любитель:
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Новости Беларуси. От Европы до Антарктиды наблюдали этой ночью самое долгое и красочное лунное затмение этого столетия. По редчайшей случайности оно совпало с...
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