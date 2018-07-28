Ночь, карта, компас и фонарь. Чемпионат Гродненской области по рогейну стартовал на Августовском канале

Что такое рогейн, участники чемпионата объясняют наперебой и увлеченно.

– Рогейн – это вид спорта, близкий к спортивному ориентированию, – говорят они.

Видно, что каждый из них в этом деле не случайный человек. Основной костяк нынешних участников – профессиональные спортсмены и любители экстремального ориентирования из Гродно и области. Но есть среди них и столичные гости. Всего в нынешнем чемпионате участвует 16 команд.

Ориентировщики-любители Анна и Дмитрий, например, приехали на Домбровку из Минска . Ребята следят за тем, когда и где в республике проходят такие состязания и стараются всегда в них участвовать. А на чемпионат Гродненской области по рогейну приезжают всегда. Это, признаются, одно из лучших мероприятий по организации.

Нынешнее задание, в один голос заявляют ориентировщики, не из легких. С ним они, согласно правилам, познакомились за полчаса до начала старта. На карте местности нанесены точки с цифрами – это контрольные пункты. В этот раз их 40. И это, говорят ребята, довольно большое количество, учитывая небольшой отрезок времени, который дается, чтобы их отыскать – всего три часа. Да и территория не из простых: лесные зоны чередуются с болотистой местностью, много спусков, подъемов, неровностей.





За эти полчаса до старта ребята должны спланировать маршрут. Задача не в том, чтобы отыскать все контрольные пункты и прийти первым, а в том, чтобы набрать как можно больше очков. Каждая призма имеет свою «стоимость», т.е. определенное количество баллов. Например, за те, что установлены ближе – полагается два балла, а те, что стоят в лесной глуши или болотистой местности, «стоят» на порядок выше. Вот и решай, что важнее: бегать с края и считать мелочь или рвануть сразу за крупной «рыбой».

– Cамое интересное, что именно в рогейне скорость передвижения участников далеко не всегда определяет исход соревнований, – говорит главный судья соревнований Эдвард Ародь. – Решающим часто оказывается умение ориентироваться, не ошибаться с маршрутом, правильно его планировать и распределять свои силы. Эта многогранность добавляет остроту борьбы и делает рогейн очень интересным видом спорта.

Задачу усложняет и главное условие чемпионата – темное время суток. Так интереснее, считают ребята. Времени суток соответствует и обязательный набор: с собой у каждого фонарь, компас, карта, питьевая вода и на всякий случай номер телефона организатора состязаний. Увидеть призму в темноте несложно – каждый ее элемент обозначен световозвращающим элементом, который обязательно ответит блеском на свет фонаря.





Стартовали ребята в 20.00, время возвращения в базовый лагерь – 23.00. Очки считать, признаются, начнут сразу же. Уж больно не терпится узнать, кто в этот раз оказался самым лучшим тактиком чемпионата.



