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Американцы сняли боевик о покушении на «Путина». Трейлер
Кинокомпания «Lionsgate Movies» и режиссер Донован Марш сняли боевик «Hunter Killer» ( «Охотник-убийца»).
По сюжету американские подводники спасают мир от начала Третьей мировой войны и предотвращают покушение на президента России, роль которого исполнил российский актер Александр Дьяченко.
В фильме снялись американские актеры Джерард Батлер и Гари Олдман, а также российские актеры Юрий Колокольников, Михаил Горовой, Игорь Жижикин и Илья Волох,
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Кинокомпания «Lionsgate Movies» и режиссер Донован Марш сняли боевик «Hunter Killer» ( «Охотник-убийца»).
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