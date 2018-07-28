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Американцы сняли боевик о покушении на «Путина». Трейлер

28.07.2018 22:24 — Разное | Партизан  
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Кинокомпания «Lionsgate Movies» и режиссер Донован Марш сняли боевик «Hunter Killer» ( «Охотник-убийца»).


По сюжету американские подводники спасают мир от начала Третьей мировой войны и предотвращают покушение на президента России, роль которого исполнил российский актер Александр Дьяченко.

В фильме снялись американские актеры Джерард Батлер и Гари Олдман, а также российские актеры Юрий Колокольников, Михаил Горовой, Игорь Жижикин и Илья Волох, передает belsat.eu


 
 
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Кинокомпания «Lionsgate Movies» и режиссер Донован Марш сняли боевик «Hunter Killer» ( «Охотник-убийца»).
 
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