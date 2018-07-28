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В пункте "Веселовка" на границе с Украиной возобновили проезд

28.07.2018 22:10 — Разное | Партизан  
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Оформление всех видов транспорта возобновлено в пункте "Веселовка" на границе с Украиной, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"Оформление всех видов транспорта в пункте пропуска "Веселовка" возобновлено в полном объеме", - проинформировали в ведомстве. Как сообщалось, 27 июля с 16.00 в пункте пропуска было прекращено оформление грузового автотранспорта из-за нарушения работы программного обеспечения. Оформлялись только легковые транспортные средства белорусской регистрации, пишет БелТА.
 
 
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Оформление всех видов транспорта возобновлено в пункте "Веселовка" на границе с Украиной, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
 
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