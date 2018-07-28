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Авиалайнер протаранил самолеты при посадке в аэропорту Вануату

28.07.2018 22:01 — Разное | Партизан  
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Самолет ATR-72 компании Air Vanuatu при посадке в аэропорту тихоокеанского государства Вануату выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает Daily Post.

ЧП случилось во время рейса с острова Танна в столицу государства Порт-Вилу. Борт с 39 пассажирами при посадке уклонился в сторону и протаранил небольшие самолеты. Они получили значительные повреждения. Никто из пассажиров и членов экипажа ATR-72 не пострадал. Управление гражданской авиации Вануату начало расследование происшествия. По предварительным данным, при посадке в салоне самолета была снижена видимость в результате задымления из-за неполадок в одном из двигателей, сообщает БелТА.


 
 
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Самолет ATR-72 компании Air Vanuatu при посадке в аэропорту тихоокеанского государства Вануату выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает Daily Post.
 
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