ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На 30-летие Союза поляков в Гродно приехал маршалок Сената Станислав Корчевский

28.07.2018 21:48 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Маршалок польского Сената Станислав Корчевский 28 июля приехал в Гродно, чтобы принять участие в праздновании 30-летия Союза поляков в Беларуси

В ходе визита политик вместе с делегацией посетил службу в Бернардинском костеле, а также встретился с представителями Гродненского облисполкома.

В состав делегации входят представители парламента и правительства Польши.
Также делегация во главе с маршалом возложит венок к Катынскому кресту на военном кладбище в Гродно. Вечером 28 июля делегация примет участие в торжественном концерте посвященном 30-летию Союза поляков в Беларуси и встретится с местными поляками, пишет PAP.


30 лет назад в Гродно было создано Культурно-образовательное общество имени Мицкевича, которое превратилось позже в самую крупную польскую организацию в Беларуси — Союз поляков в Беларуси (ZPB). В 2005 году в СПБ произошел раскол. С тех пор существуют два союза поляков: один признается белорусскими властями и не признается польскими, другой — наоборот, имеет поддержку со стороны Варшавы, но преследуется белорусскими властями.


 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Маршалок польского Сената Станислав Корчевский 28 июля приехал в Гродно, чтобы принять участие в праздновании 30-летия Союза поляков в Беларуси
 
Новости дня
Новости разные
 
Как Европа отреагировала на продление Беларусью сроков «безвиза»?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.07.2018
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика