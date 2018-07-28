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На 30-летие Союза поляков в Гродно приехал маршалок Сената Станислав Корчевский
Маршалок польского Сената Станислав Корчевский 28 июля приехал в Гродно, чтобы принять участие в праздновании 30-летия Союза поляков в Беларуси
В ходе визита политик вместе с делегацией посетил службу в Бернардинском костеле, а также встретился с представителями Гродненского облисполкома.
В состав делегации входят представители парламента и правительства Польши.
Также делегация во главе с маршалом возложит венок к Катынскому кресту на военном кладбище в Гродно. Вечером 28 июля делегация примет участие в торжественном концерте посвященном 30-летию Союза поляков в Беларуси и встретится с местными поляками, пишет PAP.
30 лет назад в Гродно было создано Культурно-образовательное общество имени Мицкевича, которое превратилось позже в самую крупную польскую организацию в Беларуси — Союз поляков в Беларуси (ZPB). В 2005 году в СПБ произошел раскол. С тех пор существуют два союза поляков: один признается белорусскими властями и не признается польскими, другой — наоборот, имеет поддержку со стороны Варшавы, но преследуется белорусскими властями.
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Маршалок польского Сената Станислав Корчевский 28 июля приехал в Гродно, чтобы принять участие в праздновании 30-летия Союза поляков в Беларуси
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