В Гродно должникам будут рассылать жировки другого цвета

Получать жёлтые жировки будут не все, кто числится в списках неплательщиков. Цветные квитанции будут появляться в почтовых ящиках того дома, где на данный момент имеется самая большая просроченность по

платежам, сообщает kurjer.info со ссылкой на телеканал «Гродно+».









«Данная мера будет своего рода сигнализировать о наличии задолженности. Считаем, что такая жировка укрепит уведомительный и предупредительный комплекс мер», — отметил Александр Фабричных, начальник отдела правовой и кадровой работы единого информационного расчётно-справочного центра Гродно.



