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В Витебске такси выехало на встречку, столкнулось с VW и опрокинулось
В Витебске после столкновения с Volkswagen опрокинулось такси. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.
По предварительной информации, 22-летняя водитель Renault Logan (автомобиль такси) двигалась по улице Гагарина. В какой-то момент она выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с Volkswagen Jetta. От удара такси опрокинулось на бок. Происшествие попало в объектив видеорегистратора.
В результате ДТП водитель такси получила травму руки и была доставлена в больницу. После осмотра девушку отпустили домой. Водитель Volkswagen и пассажир такси в аварии не пострадали.
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Авария произошла 28 июля, около 17.20, на улице Гагарина.
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