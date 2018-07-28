В Витебске такси выехало на встречку, столкнулось с VW и опрокинулось

В Витебске после столкновения с Volkswagen опрокинулось такси. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.





По предварительной информации, 22-летняя водитель Renault Logan (автомобиль такси) двигалась по улице Гагарина. В какой-то момент она выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с Volkswagen Jetta. От удара такси опрокинулось на бок. Происшествие попало в объектив видеорегистратора.

В результате ДТП водитель такси получила травму руки и была доставлена в больницу. После осмотра девушку отпустили домой. Водитель Volkswagen и пассажир такси в аварии не пострадали.