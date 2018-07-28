Поворот не туда: гонщик снес барьер и наехал на людей

Во время скоростных гонок Super Trofeo в Бельгии машина шведского гонщика Фредрика Бломстеда вылетела за пределы трассы и снесла защитный барьер, налетев на четверых работников аэродрома. Одного из них пришлось срочно госпитализировать, остальным была оказана помощь на месте. Сам пилот также серьезно пострадал и был немедленно доставлен в больницу.





Один из заездов международной серии гонок Super Trofeo на трассе Спа-Франкоршам в Бельгии чуть не завершился летальным исходом.

Шведский пилот Фредрик Бломстед серьезно пострадал после агрессивных действий оппонента, который пытался сместить его с лидирующей позиции. Забегая вперед, можно сказать, что это действительно удалось, но слишком большой ценой.

Преследующая машина врезалась в бок болида Бломстеда и вытолкнула его за пределы трассы.

Автомобиль влетел прямо в барьер, который служил единственной защитой дежурных маршалов — рабочих автодрома, в обязанности которых входит эвакуация потерпевших «крушение» болидов и помощь пострадавшим пилотам.

Однако после этого эпизода помощь понадобилась уже самим маршалам — столкновение получилось настолько сильным, что машина просто снесла защитный барьер и наехала на них.

Четверо рабочих получили повреждения разной степени тяжести.

По информации официального сайта гоночной серии BlancpainGT, одного из них пришлось немедленно госпитализировать, а остальные получили необходимую медицинскую помощь на месте, после чего отправились в ближайший медцентр для подробного обследования.

Серьезно досталось и гонщику: после попадания в барьер его машину снова выбросило на трассу, где она несколько раз развернулась на месте. К счастью, ехавшие следом пилоты сумели избежать столкновения с болидом Бломстеда, иначе все могло бы закончиться гораздо печальнее.

После этого трагического инцидента гонка была прервана, а шведского пилота в экстренном порядке доставили в больницу. В настоящее время известно лишь, что его жизнь находится вне опасности, хотя состояние остается тяжелым. Такая же информация была обнародована по поводу госпитализированного маршала.

После этого инцидента соревнования не возобновлялись в течение полутора часов. За это время трассу привели в порядок и, убедившись, что никакие обломки не угрожают безопасности других пилотов, снова дали старт.