У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла, есть погибшие

В результате мощных подземных толчков погибло как минимум три человека, десятки зданий получили серьёзные повреждения, сообщает телеканал Channel NewsAsia.

Землетрясение зафиксировали на острове Ломбок, рядом с вулканом Ринджани и недалеко от популярного туристического острова Бали.

Очаг залегал на глубине 7,5 километров. Подземные толчки не вызвали цунами, однако сразу за ними последовало 11 афтершоков. В местах, наиболее пострадавших от землетрясения, работают сотрудники агентства по ликвидации катастроф.

Кроме этого, природная стихия задела популярный туристический маршрут на горе Ринджани. Он был временно закрыт, так как есть вероятность оползней.

Фото AP