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Такси перевернулось после столкновения в Витебске (Видео)
Авария с участием Volkswagen и автомобиля Renault Logan произошла по улице Гагарина,
Момент аварии попал в объектив видеорегистратора. За рулём такси находилась 22-летняя девушка. В один момент она выехала на встречку, где столкнулась с другой машиной.
От удара Renault занесло и он опрокинулся на бок. Что стало причиной ДТП – неизвестно. Водитель такси получила травму руки. Врачи оказали ей всю необходимую помощь. Водитель и пассажиры Volkswagen не пострадали.
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Авария с участием Volkswagen и автомобиля Renault Logan произошла по улице Гагарина, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома
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