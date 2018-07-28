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Такси перевернулось после столкновения в Витебске (Видео)

29.07.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Авария с участием Volkswagen и автомобиля Renault Logan произошла по улице Гагарина, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома

Момент аварии попал в объектив видеорегистратора. За рулём такси находилась 22-летняя девушка. В один момент она выехала на встречку, где столкнулась с другой машиной. 

От удара Renault занесло и он опрокинулся на бок. Что стало причиной ДТП – неизвестно. Водитель такси получила травму руки. Врачи оказали ей всю необходимую помощь. Водитель и пассажиры Volkswagen не пострадали. 

 
 
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​Авария с участием Volkswagen и автомобиля Renault Logan произошла по улице Гагарина, ​сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома
 
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