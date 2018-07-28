Такси перевернулось после столкновения в Витебске (Видео)

Авария с участием Volkswagen и автомобиля Renault Logan произошла по улице Гагарина, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома

Момент аварии попал в объектив видеорегистратора. За рулём такси находилась 22-летняя девушка. В один момент она выехала на встречку, где столкнулась с другой машиной.

От удара Renault занесло и он опрокинулся на бок. Что стало причиной ДТП – неизвестно. Водитель такси получила травму руки. Врачи оказали ей всю необходимую помощь. Водитель и пассажиры Volkswagen не пострадали.