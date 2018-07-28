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На гонке Lamborghini Super Trofeo в Бельгии пострадали люди (Видео)
Авария произошла на гоночной трассе Спа-Франкоршам.
Пилот Фредерик Бломстед из Швеции столкнулся с машиной соперника. От удара автомобиль вылетел с трека и врезался в отбойник. Передняя часть авто была полностью уничтожена, а затем гоночный болид несколько раз развернуло.
В этот момент рядом с ограждением находились несколько человек из команды обслуживания. В результате аварии пять человек пострадали. Им была оказана вся необходимая медицинская помощь. На данный момент их жизни ничто не угрожает. Соревнование было временно приостановлено.
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Авария произошла на гоночной трассе Спа-Франкоршам.
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