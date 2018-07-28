Apple бесплатно отремонтирует все свои устройства в Японии

Отмечается, что в корпорации пообещали осуществить ремонт всех своих гаджетов, которые пострадали из-за сильных наводнений.

Дожди обрушились на страну в начале июля. В результате разгула стихии погибли более 200 человек, ещё несколько сотен числятся пропавшими без вести. Компания решила оказать хоть какую-нибудь помощь и предложила бесплатно отремонтировать все повреждённые устройства Apple.

В частности, акция яблочной корпорации распространяется на iPhone, планшеты iPad и проигрыватели iPod, смарт-часы Watch, компьютеры Mac и мониторы Apple. Условие одно: устройства должны были быть повреждены потопом. Аксессуары бесплатному ремонту не подлежат.