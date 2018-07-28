Мигранты штурмуют побережье Европы (Видео)

Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны

на нашем YouTube-канале . Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!



Группа выходцев из Африки приплыла к берегам Испании 28 июля, пишет DailyMail.

Высадка попала в объектив видеокамеры. На кадрах видно, как надувная лодка приближается к портовому городу Альхесирас. Судно уходит от береговой охраны и быстро оказывается на мелководье.

На борту находились около 30 беженцев и как только нос корабля коснулся земли – десятки людей кинулись в рассыпную, пугая местных жителей, которые отдыхали на пляже.

По информации СМИ, за последние несколько недель таким способом в Европу попали более 1600 человек. К слову, не всем удаётся пересечь море благополучно.