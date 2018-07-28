ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мигранты штурмуют побережье Европы (Видео)

29.07.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A
  

Все эфирные видеоматериалы в любое время доступны
на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь, это абсолютно бесплатно!

Группа выходцев из Африки приплыла к берегам Испании 28 июля, пишет DailyMail.

Высадка попала в объектив видеокамеры. На кадрах видно, как надувная лодка приближается к портовому городу Альхесирас. Судно уходит от береговой охраны и быстро оказывается на мелководье.

На борту находились около 30 беженцев и как только нос корабля коснулся земли – десятки людей кинулись в рассыпную, пугая местных жителей, которые отдыхали на пляже.

По информации СМИ, за последние несколько недель таким способом в Европу попали более 1600 человек. К слову, не всем удаётся пересечь море благополучно. 

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Группа выходцев из Африки приплыла к берегам Испании 28 июля
 
Новости дня
Новости разные
 
29 июля. События и люди
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.07.2018
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика