|
Мигранты штурмуют побережье Европы (Видео)
Группа выходцев из Африки приплыла к берегам Испании 28 июля, пишет DailyMail.
Высадка попала в объектив видеокамеры. На кадрах видно, как надувная лодка приближается к портовому городу Альхесирас. Судно уходит от береговой охраны и быстро оказывается на мелководье.
На борту находились около 30 беженцев и как только нос корабля коснулся земли – десятки людей кинулись в рассыпную, пугая местных жителей, которые отдыхали на пляже.
По информации СМИ, за последние несколько недель таким способом в Европу попали более 1600 человек. К слову, не всем удаётся пересечь море благополучно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа выходцев из Африки приплыла к берегам Испании 28 июля
|
Свежие газеты
Архив (Разное)