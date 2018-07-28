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Девять полицейских пострадали во время погони за нарушителем в России

29.07.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
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Сотрудники ГИБДД преследовали 23-летнего гонщика на Toyota Filder в Иркутске, сообщают СМИ.

Инцидент произошёл вечером 28 июля. Патруль заметил водителя, который ехал, нарушая ПДД. 

Кроме этого, ранее было сообщение, что этот автомобиль находится в угоне. Они попросили нарушителя остановиться, но тот проигнорировал требование и началась погоня. Нескольким полицейским экипажам удалось заблокировать Toyota на мосту через реку Иркут.

Пока правоохранители пытались вытащить водителя из машины, в них на полном ходу врезался автомобиль марки Ford. Виновник ДТП находился за рулём в сильном алкогольном опьянении.

Полиция задержала водителей. Пострадавших госпитализировали. По факту инцидента ведётся расследование. 

 
 
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​Сотрудники ГИБДД преследовали 23-летнего гонщика на Toyota Filder в Иркутске
 
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