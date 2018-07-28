29 июля. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день тигра (тигры обитают всего в 13 государствах мира, их осталось 5 тысяч особей). День Военно-морского флота. (Беларусь) День работников торговли (в отрасли заняты около 650 тыс. человек).

ПРИМЕТЫ:

Афиноген. Этот день имеет большое значение для начала жатвы: первый колосок Финогею, последний Илье (2 августа) на бороду.

РОДИЛИСЬ:

1817 Иван (Ованес) Константинович АЙВАЗОВСКИЙ (АЙВАЗЯН), российский художник-маринист. Сын мелкого армянского коммерсанта, за свою жизнь написал более 6000 картин. На вырученные таким образом деньги он построил морской порт в родной Феодосии и провёл железную дорогу.

1883 Бенито Амилькаре Андреа МУССОЛИНИ, итальянский диктатор. Родился в семье кузнеца. Был повешен вместе с любовницей в апреле 1945 года.

1905 Робер РИЧЧИ, французский бизнесмен, основатель парфюмерной компании «Нина Риччи».

1914 Марсель БИК, французский изобретатель. Он придумал шариковую ручку собственной конструкции, в 70-е гг. вышел на рынок с зажигалками и лезвиями для бритв, которые пользовались большой популярностью.

1954 Игорь Яковлевич КРУТОЙ, российский композитор, продюсер. Его отец работал на заводе экспедитором, а мать была лаборантом санэпидемстанции. По некоторым данным, в 2007 году Крутой купил у президента СССР Михаила ГОРБАЧЁВА квартиру в Москве.

1957 Нелли Владимировна КИМ, знаменитая советская гимнастка. В её честь названа известная канадская певица Нелли ФУРТАДО.

1963 Грэм ПОЛЛ, английский футбольный арбитр. «Прославился» тем, что в матче Чемпионата мира 2006 года Хорватия - Австралия показал хорвату ШИМУНИЧУ три (!) жёлтые карточки, забыв удалить его после второй.

1972 Сергей Борисович ГОРОБЧЕНКО, российский актёр.

1981 Фернандо АЛОНСО ДИАС, испанский пилот «Формулы-1». Рост 171 см, вес 68 кг. Знает пять языков, включая русский.

1988 Тарьей БЁ, норвежский биатлонист, старший из братьев.

СОБЫТИЯ:

1864 В брюхе акулы, пойманной с яхты «Дункан», была найдена бутылка с тремя записками, брошенная потерпевшими кораблекрушение капитаном Грантом и двумя матросами. Начало романа Ж. ВЕРНА «Дети капитана Гранта».

1899 В Нью-Йорке прошли первые в истории гонки на мотоциклах.

1907 Сэр Роберт БАДЕН-ПАУЭЛЛ основал организацию бойскаутов.

1939 Сессия Верховного Совета БССР приняла решение об изменении названия города Менск на Минск.

1949 Первый в мире регулярный телепрогноз погоды начал транслировать канал BBC.

1981 Свадьба принца ЧАРЛЬЗА (33 года) и Дианы СПЕНСЕР (20 лет) в лондонском кафедральном соборе Св. Павла. Телевизионную церемонию смотрели примерно 750 млн зрителей в 74 странах. Свадьба обошлась английской казне в $1 млрд. Свадебное платье, выполненное британскими модельерами Дейвидом и Элизабет ЭМАНУЭЛЯМИ, ныне выставлено в музее памяти Дианы в Олторне.

1993 Перуанец Филипп КАРБОНЕЛЛ за 1 час рассказал 345 анекдотов (мировой рекорд).

1998 Американец Дэвид ШАММИ установил мировой рекорд по длине запуска бумеранга - 174 метра с точным возвратом обратно.

2015 Компания «Microsoft» представила новую операционную систему Windows 10.