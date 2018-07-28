Гражданство Черногории можно будет приобрести по новой программе

Правительство страны выступило с инициативой , чтобы с 1 октября вручать гражданство иностранцам, которые инвестируют в экономику.

Стоимость паспорта Черногории будет составлять от €350 до €550 тысяч. По задумке авторов проекта, вырученные средства направят на развитие отсталых регионов страны.

Пока программа рассчитана на две тысячи человек, которые не являются гражданами стран, входящих в состав ЕС.

Инициатива продлится три года, а специальное агентство будет отвечать за рекламу и продвижение проекта. По подсчётам экспертов, нововведение может принести в экономику Черногории более €4,8 миллиарда.