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Гражданство Черногории можно будет приобрести по новой программе
Правительство страны выступило с
Стоимость паспорта Черногории будет составлять от €350 до €550 тысяч. По задумке авторов проекта, вырученные средства направят на развитие отсталых регионов страны.
Пока программа рассчитана на две тысячи человек, которые не являются гражданами стран, входящих в состав ЕС.
Инициатива продлится три года, а специальное агентство будет отвечать за рекламу и продвижение проекта. По подсчётам экспертов, нововведение может принести в экономику Черногории более €4,8 миллиарда.
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Правительство страны выступило с инициативой, чтобы с 1 октября вручать гражданство иностранцам, которые инвестируют в экономику.
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