Вырастут пособия на детей и пенсии, подорожают мобильные звонки и сигареты. Топ изменений августа

В Беларуси с 1 августа повысят пособия на детей, поднимут пенсии, а также пересмотрят размет бюджета прожиточного минимума. Кроме того, в следующем месяце подорожают некоторые марки сигарет. FINANCE.TUT.BY составил топ изменений в августе, которые повлияют на толщину кошелька белорусов.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Вырастут БПМ и минимальные потребительские бюджеты

С 1 августа в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума. Он увеличится до 213,67 рубля. К примеру, БПМ для трудоспособного населения вырастет с 229,78 до 236,98 рубля.

Со следующего месяца также пересмотрят размеры минимальных потребительских бюджетов. К примеру, среднедушевые минимальные потребительские бюджеты для семьи из четырех человек с 1 августа вырастут с 340,56 до 346,95 рубля.

Обновленные размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп будут действовать до конца октября этого года.

Поднимут выплаты на детей

Пропорционально росту БПМ изменятся и размеры некоторых детских пособий. К примеру, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 2 136,7 рубля (сейчас — 2 065,8 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 2 991,38 рубля (сейчас — 2 892,12 рубля).

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 213,67 рубля (сейчас — 206,58 рубля).



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Со следующего месяца также вырастут пособия на детей до 3-х лет. Выплаты вырастут от 17 до 21,87 рубля. Так, пособие на первого ребенка составит 329,04 рубля (35% от средней зарплаты), на второго и последующих детей — 376,04 рубля (40% от средней зарплаты). На ребенка-инвалида до 3 лет — 423,05 рубля в месяц (45% от средней зарплаты).

Пенсионеры получат прибавку

С 1 августа вырастут трудовые пенсии. В результате перерасчета выплаты увеличатся в среднем на 10%. Средний размер пенсий с августа составит 364,2 рубля, прогнозируют в Минтруда.

В планах правительства на этот год — довести показатель до 40% от средней зарплаты по стране. Сейчас он недотягивают до 35%.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С 1 августа вырастут минимальные трудовые и социальные пенсии, которые зависят от размера бюджета прожиточного минимума. Со следующего месяца также увеличатся надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Подорожают некоторые марки сигарет

В Беларуси с 1 августа подорожают некоторые марки сигарет.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

К примеру, сигареты гродненской табачной фабрики «Неман» «Премьер QS», Minsk city, Minsk capital, Minsk city QS, Minsk capital QS, Matrix BLUE, portal ONE будут стоить 0,97 рубля, Rothmans Demi Click Purple — 1,8 рубля, portal GOLD, portal SILVER, NZ BLACK QS, NZ GOLD QS — 1,14 рубля, NZ BLACK COMPACT, NZ GOLD COMPACT — 1,03 рубля.

Сигареты компании «Табак-инвест» марок «Корона стиль» и «Корона элит» подорожают до 1 рубля, LD Red и LD Blue — 2,1 рубля, LD Club Lounge, LD Club Lounge Blanche — 2,05 рубля.

Полный список сигарет, которые подорожают с 1 августа, можно посмотреть на сайте МНС.

Подорожают мобильные звонки

Мобильный оператор life:) с 1 августа повышает стоимость большинства тарифов и услуг и изменяет условия для некоторых из них. В среднем стоимость действующих тарифов вырастет на 6,5%, архивных — на 8%.





Также изменится абонентская плата тарифов «Мультинет», «Голос 1» и «Голос 2», «йо1200», архивных тарифов, пакетов интернета и услуг в роуминге. В среднем стоимость действующих тарифов вырастет на 6,5%, архивных — на 8%.

Оператор принял решение закрыть тарифные планы Вольный life:), L классический и XL (без обязательств), Супер life:), а также услуги «Роуминг life:)» и 0,25 ГБ. Все новые условия можно увидеть здесь .

ЕРИП завершит реформировать дерево услуг

ЕРИП в августе планирует завершить реформировать дерево услуг. Сейчас специалисты занимаются изменением категории «коммунальные платежи», эти работы специалисты намерены завершить до 14 августа.





Сейчас, чтобы оплатить коммунальные услуги, нужно выбрать в дереве регион, а уже затем найти «коммунальные платежи» и выбрать нужную услугу: электро-, газоснабжение, домофоны и видеонаблюдение и т.д. Из-за большого количества регионов и городов дерево услуг выглядит громоздким.

После изменений, чтобы оплатить ЖКУ, нужно будет выбирать сначала раздел «коммунальные платежи», потом — регион, а затем конкретную услугу.

Работы по реформированию категории «коммунальные платежи» намерены завершить до 14 августа. Если в период изменений не получится найти ЖКУ в категории «коммунальные платежи», «значит, ее обновление еще не завершено и оплату необходимо производить, как и прежде, выбирая услугу через административно-территориальное деление, т.е. город или область», уточняют в ЕРИП.

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