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Вырастут пособия на детей и пенсии, подорожают мобильные звонки и сигареты. Топ изменений августа
В Беларуси с 1 августа повысят пособия на детей, поднимут пенсии, а также пересмотрят размет бюджета прожиточного минимума. Кроме того, в следующем месяце подорожают некоторые марки сигарет. FINANCE.TUT.BY составил топ изменений в августе, которые повлияют на толщину кошелька белорусов.
Вырастут БПМ и минимальные потребительские бюджеты
С 1 августа в Беларуси
Со следующего месяца также
Обновленные размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп будут действовать до конца октября этого года.
Поднимут выплаты на детей
Пропорционально росту БПМ
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 213,67 рубля (сейчас — 206,58 рубля).
Со следующего месяца также
Пенсионеры получат прибавку
С 1 августа
В
С 1 августа
Подорожают некоторые марки сигарет
В Беларуси с 1 августа
К примеру, сигареты гродненской табачной фабрики «Неман» «Премьер QS», Minsk city, Minsk capital, Minsk city QS, Minsk capital QS, Matrix BLUE, portal ONE будут стоить 0,97 рубля, Rothmans Demi Click Purple — 1,8 рубля, portal GOLD, portal SILVER, NZ BLACK QS, NZ GOLD QS — 1,14 рубля, NZ BLACK COMPACT, NZ GOLD COMPACT — 1,03 рубля.
Сигареты компании «Табак-инвест» марок «Корона стиль» и «Корона элит» подорожают до 1 рубля, LD Red и LD Blue — 2,1 рубля, LD Club Lounge, LD Club Lounge Blanche — 2,05 рубля.
Полный список сигарет, которые подорожают с 1 августа, можно посмотреть
Подорожают мобильные звонки
Мобильный оператор life:) с 1 августа
Также изменится абонентская плата тарифов «Мультинет», «Голос 1» и «Голос 2», «йо1200», архивных тарифов, пакетов интернета и услуг в роуминге. В среднем стоимость действующих тарифов вырастет на 6,5%, архивных — на 8%.
Оператор принял решение закрыть тарифные планы Вольный life:), L классический и XL (без обязательств), Супер life:), а также услуги «Роуминг life:)» и 0,25 ГБ. Все новые условия можно увидеть
ЕРИП завершит реформировать дерево услуг
ЕРИП в августе планирует завершить
Сейчас, чтобы оплатить коммунальные услуги, нужно выбрать в дереве регион, а уже затем найти «коммунальные платежи» и выбрать нужную услугу: электро-, газоснабжение, домофоны и видеонаблюдение и т.д. Из-за большого количества регионов и городов дерево услуг выглядит громоздким.
После изменений, чтобы оплатить ЖКУ, нужно будет выбирать сначала раздел «коммунальные платежи», потом — регион, а затем конкретную услугу.
Работы по реформированию категории «коммунальные платежи» намерены завершить до 14 августа. Если в период изменений не получится найти ЖКУ в категории «коммунальные платежи», «значит, ее обновление еще не завершено и оплату необходимо производить, как и прежде, выбирая услугу через административно-территориальное деление, т.е. город или область», уточняют в ЕРИП.
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FINANCE.TUT.BY составил топ изменений в августе, которые повлияют на толщину кошелька белорусов.
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