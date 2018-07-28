Что показал контроль площадки свинцовых отходов в Брестской области

Брестчан волнуют не только городские дела. В последние месяцы предметом беспокойства и обращений в госорганы и газеты стали две точки, находящиеся сравнительно далеко от Бреста.



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До обеих около 150 километров – это Зелёный Бор в Ивацевичском районе и деревня Хрисо в Берёзовском. Зелёный Бор – посёлок, вблизи которого расположена и производственная площадка, где хранились и откуда сейчас вывозятся производственные отходы – зола свинцовая. Отделена эта площадка от посёлка лесом.

В январе-марте 2017 года областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды и ОВД Берёзовского райисполкома там выявили нарушения природоохранного законодательства, связанные с попыткой незаконно захоронить отходы, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела. Последовавшая публикация в «Беларусь сегодня» всколыхнула общественное мнение. Люди забеспокоились – насколько это угрожает здоровью?

Разберёмся с кларками

Как остроумно заметили на одном из недавних экологических обсуждений, Брест вырвался вперёд по знанию химии. Возможно, косвенным последствием разбирательств будет больший интерес молодёжи к физике, химии, технологиям. Но для понимания, как велико загрязнение металлами почв на этой территории, нужно познакомить читателя с некоторыми научными терминами, чтобы специалисты не считали обеспокоенных граждан дилетантами.

Кларковое число. Это среднее содержание химического элемента в земной коре. Его нужно знать, если хочешь понять, надо ли начинать беспокоиться. Среднее содержание свинца в земной коре – 16 миллиграммов на килограмм. Но это как средняя зарплата или средняя температура по больнице – у всех разная. По планете разбежка от 10 до 25 мг/кг.

По Беларуси региональный кларк – 12 мг/кг, но и здесь есть различия, как природного свойства, так и обусловленные человеческой деятельностью. А предельно допустимая концентрация свинца – это 32–40 мг/кг почвы. Если эти отправные факты улеглись в голове, отправляемся в путешествие.

Откуда это взялось

Следует кратко пояснить, что это за свинец и как он туда попал. Раз в несколько лет аккумулятор у каждой машины требует замены. Десятилетиями Беларусь ввозила аккумуляторы, не имея своих производств. Какова дальнейшая судьба старых? На слуху, что их куда-то «сдавали». Оставим это на совести тех, кто их сдавал и кто принимал в прошлые годы. Но с появлением в Белоозёрске завода по утилизации старых аккумуляторов они обрели ценность: их можно сдать и получить деньги. На небольшом заводе не только извлекают свинец, в специальной печи его окислы превращают в металл. Угадайте с одного раза, куда шла свинцовая паста со всей Брестчины раньше, до появления такого плавильного цеха?

Не надо думать, что свинец в Зелёном Бору упал откуда-то с неба, как и мешки с пластмассой от корпусов, найденные в складских помещениях. Это всё останки аккумуляторов автовладельцев Брестской области. И не будь системы сбора, это валялось бы по свалкам, под гаражами.

Тем не менее положенный цикл обращения с отходами производства оказался прерван. Свинцовая зола не дошла ни до законного полигона захоронения, ни до бизнеса, который мог бы её превратить в другой продукт. Результат – непосредственно прилегающие к месту размещения отходов земли загрязнены свинцом больше предельно допустимой концентрации, которую вы уже знаете.

Зелёный Бор – площадка и посёлок

А что в посёлке, который за лесом? Как сообщила председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Тамара Ялковская, измеряли уровни содержания тяжёлых металлов на производственной площадке, принадлежащей ДСУ-32 «ДСТ №4 Бреста», и на границе посёлка. Вот информация Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси: «Образцы почвы, отобранные 07.07.2018 г. в 6–10 м к северо-востоку от ограды производственной площадки ДСУ-32 в смешанном лесу, зафиксировали следующие уровни содержания валовых форм тяжелых металлов: свинец –43,9 мг/кг; цинк – 42,4 мг/кг; медь – 301,6 мг/кг; кадмий – 0,3 мг/кг».

Здесь уместно одно существенное уточнение. Замеры в почве и в самих отходах – разные вещи. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в отходах не устанавливаются, и сравнивать содержание их в отходах и ПДК в почвах некорректно.

Сейчас с территории бывшего асфальтного завода каждый день вывозят на захоронение отходы производства, которые там не должны были находиться. После завершения этих работ под надзором экологов проведут рекультивацию земель.

А что же в населённом пункте? Там сотрудники Полесского аграрно-экологического института брали образцы в 3–8 метрах по обе стороны дороги на выезде из Зелёного Бора, на юго-западной окраине. Содержание свинца, цинка, меди, кадмия составило соответственно 6,6, 20,4, 4,5, менее 0,07 мг/кг почвы. Как видим, превышения нет, содержание тяжелых металлов на уровне фонового.

В мае, июле санитарные службы исследовали пробы воды из шахтных колодцев, артезианской скважины и пробы почвы на приусадебных участках и территории школы в Зелёном Бору. Проб с превышением не было.

Хрисо на берегу озера

Эта деревня находится в живописном месте на берегу озера Чёрное, рыбаки знают. По другую сторону дороги в ряд выстроились Белоозёрская ГРЭС, предприятие «Белинвестторг-Сплав» и другие производственные объекты. А как у них? В эти места по приглашению местных активистов-экологов для проведения анализов приглашали лаборантов из России. Вряд ли можно назвать их результаты «альтернативными». Загрязнения почвы в населённом пункте не выявили. Превышение ПДК по свинцу выявили в двух точках на сельскохозяйственных землях ОАО «Песковское». Но проведённые контрольные исследования лабораторных служб Минприроды и Минздрава, Полесского аграрно-экологического института не нашли повышенного содержания свинца на этих участках, а также на территории деревни Хрисо, садоводческого товарищества «Яблонька».

И здесь уместно прояснить читателю, как вообще выстроена система контроля за экологической ситуацией.

Круги контроля

Система контроля многослойна и напоминает то ли концентрические круги, то ли спираль. Высший уровень – Национальная система мониторинга окружающей среды. В её рамках на территории области мониторинг в части контроля за состоянием атмосферного воздуха и поверхностных вод проводит Брестоблгидромет, у него есть стационарные пункты наблюдений. Локальный мониторинг ведут на территориях предприятий, которые могут создать угрозу, сами же предприятия. Эти данные проверок также попадают в национальную систему. По заявкам территориальных органов Минприроды лабораторный контроль без предварительного уведомления природопользователя осуществляют лаборатории Республиканского центра аналитического контроля.

А в жилых зонах, на границе санитарно-защитных зон предприятий, на рабочих местах контроль ведёт Государственная санитарно-эпидемиологическая служба Минздрава. Вот так, если упростить, выстроена система контроля.



Можно сказать, что Беларуси вообще и Брестской области в частности досталось тяжёлое наследие от догоняющей индустриализации, когда от экологических последствий отмахивались. Нам нужны полные циклы производств, чтобы тяжёлые металлы не накапливались, а вторично использовались, подобно макулатуре, стеклу и пластику. Естественно, должны обеспечиваться требования безопасности. Гражданам, которые беспокоятся и тормошат должностных лиц, конечно, спасибо. Но часто в обращениях преобладают эмоции вкупе с отсутствием знаний.

На родине Мелании Трамп

В завершение темы небольшое огорчение, которое я испытал на прошлой неделе, когда заглянул на наш авторынок. Заинтересовала марка аккумулятора, который был на всех прилавках, не сочтите за рекламу, – Topla. Узнал, что это словенская фирма, два завода находятся в ста километрах от родины Мелании Трамп. Нашёл про фирму: «Снижению себестоимости фирменных аккумуляторов, включая бренд Topla, способствуют две основные причины. Во-первых, словенская компания кардинально решила проблему добычи свинца, главной составляющей любого стартерного аккумулятора. Именно свинец, его качество и количество определяют конечную стоимость АКБ. Так вот, словенцы несколько лет назад запустили собственный завод по рециклингу батарей, где получают две трети необходимого количества этого металла».

Вот так, страна по населению в полторы Брестской области, а производит 5,5 миллиона аккумуляторов в год, третье место на российском рынке… В Восточной Европе у этой страны самый большой ВВП на душу населения, меньше всех долгов. Когда ж такое напишут про Беларусь?



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Диаграмма и таблица - Толкач Г.В «Оценка содержания тяжёлых металлов в почвах сельскохозяйственных предприятий Брестского района различных форм собственности»