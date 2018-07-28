13 признаков того, что вам недоплачивают - и что с этим делать

Ощущение того, что вам недоплачивают, крайне неприятно. Уровень зарплаты — это еще и показатель вашего успеха на работе. Если вы понимаете, что другим платят больше, возможно, стоит попросить повышения зарплаты, а не страдать молча. Вот 13 признаков того, что пора поговорить со своим руководителем.



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1. В вашей компании на такой же должности предлагают более высокую зарплату Изучите вакансии вашей компании на ее сайте или на других ресурсах, где размещаются предложения о работе. Если заметите аналогичную вашей должность с более высоким окладом, то это явный признак того, что можно просить о повышении. 2. Доходы вашей компании взлетели, а ваша зарплата почти не изменилась Финансовую отчетность большинства компаний можно найти в интернете. Изучите ее. Вы сразу поймете, снижаются доходы или растут. Если рост значительный, то шансы на повышение зарплаты выше. 3. На вашей первой работе зарплата была ниже средней по рынку — и с тех пор она не сильно изменилась Вспомните зарплату, которую получали на первой работе. Возможно, вы согласились на нее из-за того, что не было выбора. Росла ли ваша зарплата с годами? Если несущественно, то вам, вероятно, недоплачивают. 4. Вы получаете меньше, чем коллеги с таким же уровнем опыта и образования Во многих компаниях запрещено называть свою зарплату коллегам или другим людям, но при желании вы сможете выяснить, сколько зарабатывают на схожих должностях в других компаниях. Если люди с похожим уровнем опыта и образования зарабатывают больше, то это знак. 5. Может, у вас меньше бонусов? Возможно, вашим коллегам или работникам других компаний на вашей должности предлагают хороший компенсационный пакет: медстраховку, гибкий график, тренажерный зал или оплату мобильной связи. Если всего этого у вас нет, это повод задуматься.

6. Уровень ответственности вырос, а зарплата — нет

Если руководитель просит вас выполнять все больше задач и брать на себя больше ответственности без дополнительной компенсации, то он экономит, а вы — не получаете заслуженные деньги. Еще один вариант: вас назначили на более высокую должность, но зарплату не повысили.

7. Вы думаете: «Надо радоваться, что я вообще работаю»

Позитивное мышление важно, но оно не должно работать против вас. Руководство вряд ли приложит дополнительные усилия, чтобы сделать вас более счастливым сотрудником, если вы и так абсолютно лояльны к компании.

8. Ваша специальность пользуется большим спросом

Если вы программист или представитель другой профессии, которая особенно востребована на рынке, есть смысл просить пересмотреть вашу компенсацию.

С другой стороны, если ваша профессия распространена и наблюдается избыток таких специалистов, не удивляйтесь, что вам давно не повышали зарплату.

9. Вы мстите компании

Больше времени проводите на обеде, воруете канцтовары или делаете что-то другое в ущерб компании, поскольку чувствуете, что она вам должна, и обижены из-за низкой зарплаты.

10. Вам повышают зарплату, но на сущие крохи

Если вам повышают зарплату на уровень инфляции, то есть просто индексируют, то вы сможете купить на зарплату примерно столько же, что и годом раньше.

11. В вашей компании высокая текучесть кадров

Если в других отношениях в компании приятно работать, возможно, сотрудники покидают её именно из-за низких по меркам этого рынка заработных плат.

12. Ваши коллеги получают премии, а вы — нет

Если вокруг говорят о премии за успешную работу, а вам её ни разу не выдавали, узнайте, почему так происходит и что вы можете сделать, чтобы и вам достался бонус.

13. Вы никогда не просили повышения зарплаты

Американский сайт для поиска работы Salary.com оценивал, что две трети работников не заводят такой разговор на своей текущей работе. Просто попросите. Может, все получится. Даже небольшая прибавка к зарплате за год превращается в солидную сумму.