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В Белграде убили адвоката Слободана Милошевича

29.07.2018 07:24 — Разное | Партизан  
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В сербском Белграде застрелили адвоката Драгослава Мишу Огняновича, который защищал бывшего президента Югославии Слободана Милошевича в Гаагском трибунале, сообщает Blic.



По данным издания, Огнянович был убить возле своего дома. При покушении также был ранен его сын.
 
Полиция задержала подозреваемого в убийстве. Его мотивы и имя пока остаются неизвестными.
 
Известно, что в последние годы своей жизни Огнянович защищал криминальных лидеров Черногории и Сербии. 

Напомним, бывший президент Югославии Слободан Милошевич в 2002 году был приговорен к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности. В 2006 году он скончался в тюрьме.

 
 
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В сербском Белграде застрелили адвоката Драгослава Мишу Огняновича, который защищал бывшего президента Югославии Слободана Милошевича в Гаагском трибунале,...
 
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