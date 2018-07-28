В Белграде убили адвоката Слободана Милошевича









По данным издания, Огнянович был убить возле своего дома. При покушении также был ранен его сын.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве. Его мотивы и имя пока остаются неизвестными.

Известно, что в последние годы своей жизни Огнянович защищал криминальных лидеров Черногории и Сербии.





Напомним, бывший президент Югославии Слободан Милошевич в 2002 году был приговорен к пожизненному заключению за геноцид и преступления против человечности. В 2006 году он скончался в тюрьме.