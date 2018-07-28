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Семь доказательств того, что ваши глаза вас обманывают
Наша зрительная система совсем не похожа на фотоаппарат. Мозг активно «вмешивается» в собранную информацию и постоянно корректирует восприятие цветов, форм и даже времени. 42.TUT.BY собрал семь примеров того, как мозг исправляет «несовершенства» глаз — иногда при этом появляются новые парадоксы восприятия.
Глаз видит картинку вверх ногами
Глаз преломляет световые лучи так, что на сетчатке формируется перевернутое и уменьшенное изображение. То, что мы видим землю внизу, а небо вверху — заслуга обработки изображения в мозге.
Еще в конце XIX века опыты
Слепое пятно действительно слепое
Мы со школы знаем, что в глазу есть
«Увидеть» свое слепое пятно можно так: закройте правый глаз и левым глазом посмотрите на правый крестик, который обведен кружком. Держите лицо и монитор вертикально. Не сводя взгляда с правого крестика, приближайте (или отдаляйте) лицо от монитора и одновременно следите за левым крестиком (не переводя на него взгляд). В определенный момент (на определенном, индивидуальном расстоянии лица от монитора) он исчезнет. Такой же опыт можно провести и с правым глазом.
Иногда глаз не видит ничего
Когда видимое окружение постоянно движется (например, при езде на машине), глаза фиксируются то на одной, то на другой точке поля зрения. При этом они «прыгают» от одной точки к следующей с частотой 2−3 «прыжка» в секунду. Эти «прыжки» называют
Чтобы изображение в ходе этих «прыжков» не выглядело размытым, мозг просто «отключает» восприятие информации на те моменты, когда глаз движется. Вместо этого мы «видим» отчетливую картинку из другого момента.
В этом можно убедиться, если подойти к зеркалу и пристально посмотреть сначала на свой правый глаз, а потом — на левый. Когда вы переводите взгляд, ваши глаза совершенно точно совершают движение. Но увидеть, как глаза двигаются, вы не можете, так как ваш мозг «погасил» картинку на эти моменты.
Неподвижные объекты мозг «прячет»
Если визуальный раздражитель никак не перемещается относительно сетчатки глаза, мозг просто его «стирает». Это явление называют
Причина в том, что перед ней постоянно находятся капилляры. Чтобы они не накладывались на воспринимаемое изображение, мозг научился «вырезать» неподвижные участки картинки. Правда, действует этот эффект только для периферического зрения.
Проверить этот эффект можно так. Закройте один глаз ладонью. Обоприте локти на стол и зафиксируйте голову руками на расстоянии 15−30 см от изображения. Открытым глазом зафиксируйте крестик в центре и не переводите взгляд в течение нескольких секунд. Если необходимая неподвижность будет достигнута, фиолетовые пятна исчезнут.
Иногда можно «заглянуть» в будущее
С саккадическим подавлением связан еще один интересный эффект —
Это можно заметить, если смотреть перед собой, а после резко перевести взгляд на часы с секундной стрелкой. Первый «кадр» с часами, который вы увидите по окончании движения глаз, мозг постфактум распространит в прошлое — на то время, когда вы ничего не видели из-за саккады. Поэтому первая секунда может показаться особенно длинной.
Вы не видите настоящих цветов объектов
Мозг вмешивается и в то, как мы воспринимаем цвета. Он учитывает информацию о полном диапазоне в обстановке и делает поправку на нее. В итоге мы ощущаем именно «исправленный» цвет. Например, зеленое яблоко кажется нам зеленым как в середине дня при белом освещении, так и на закате, когда освещение красное.
Именно
Периферическое зрение слабее, чем мы думаем
Палочки и колбочки расположены на сетчатке неравномерно. Клеток, чувствительных к разным цветам, больше в центре. Из-за этого у периферического зрения крайне низкое разрешение и оно дает нам почти монохромную картинку.
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42.TUT.BY собрал семь примеров того, как мозг исправляет "несовершенства" глаз - иногда при этом появляются новые парадоксы восприятия.
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