Семь доказательств того, что ваши глаза вас обманывают

Наша зрительная система совсем не похожа на фотоаппарат. Мозг активно «вмешивается» в собранную информацию и постоянно корректирует восприятие цветов, форм и даже времени. 42.TUT.BY собрал семь примеров того, как мозг исправляет «несовершенства» глаз — иногда при этом появляются новые парадоксы восприятия.



Изображение: youtube.com

Глаз видит картинку вверх ногами

Глаз преломляет световые лучи так, что на сетчатке формируется перевернутое и уменьшенное изображение. То, что мы видим землю внизу, а небо вверху — заслуга обработки изображения в мозге.

Еще в конце XIX века опыты показали , что если человеку постоянно показывать перевернутое изображение, то мозг приспособится к этому за несколько дней. Правда, есть нюанс: после снятия прибора для инверсии картинки все вокруг еще некоторое время будет казаться перевернутым.

Слепое пятно действительно слепое

Мы со школы знаем, что в глазу есть слепое пятно — область на сетчатке, нечувствительная к свету. Однако картинка вокруг нас цельная. Дело в работе мозга, который «достраивает» картинку за счет той информации, что у него есть.



Изображение: wikipedia.org

«Увидеть» свое слепое пятно можно так: закройте правый глаз и левым глазом посмотрите на правый крестик, который обведен кружком. Держите лицо и монитор вертикально. Не сводя взгляда с правого крестика, приближайте (или отдаляйте) лицо от монитора и одновременно следите за левым крестиком (не переводя на него взгляд). В определенный момент (на определенном, индивидуальном расстоянии лица от монитора) он исчезнет. Такой же опыт можно провести и с правым глазом.

Иногда глаз не видит ничего

Когда видимое окружение постоянно движется (например, при езде на машине), глаза фиксируются то на одной, то на другой точке поля зрения. При этом они «прыгают» от одной точки к следующей с частотой 2−3 «прыжка» в секунду. Эти «прыжки» называют саккадами . Такие же перемещения происходят при чтении или разглядывании картины.

Чтобы изображение в ходе этих «прыжков» не выглядело размытым, мозг просто «отключает» восприятие информации на те моменты, когда глаз движется. Вместо этого мы «видим» отчетливую картинку из другого момента.

В этом можно убедиться, если подойти к зеркалу и пристально посмотреть сначала на свой правый глаз, а потом — на левый. Когда вы переводите взгляд, ваши глаза совершенно точно совершают движение. Но увидеть, как глаза двигаются, вы не можете, так как ваш мозг «погасил» картинку на эти моменты.

Неподвижные объекты мозг «прячет»

Если визуальный раздражитель никак не перемещается относительно сетчатки глаза, мозг просто его «стирает». Это явление называют эффектом Трокслера , впервые его описали в начале XIX века.

Причина в том, что перед ней постоянно находятся капилляры. Чтобы они не накладывались на воспринимаемое изображение, мозг научился «вырезать» неподвижные участки картинки. Правда, действует этот эффект только для периферического зрения.

Изображение: wikipedia.org

Проверить этот эффект можно так. Закройте один глаз ладонью. Обоприте локти на стол и зафиксируйте голову руками на расстоянии 15−30 см от изображения. Открытым глазом зафиксируйте крестик в центре и не переводите взгляд в течение нескольких секунд. Если необходимая неподвижность будет достигнута, фиолетовые пятна исчезнут.

Иногда можно «заглянуть» в будущее

С саккадическим подавлением связан еще один интересный эффект — хроностазис . Из-за него момент восприятия чего-то нового кажется «растянутым» во времени.

Это можно заметить, если смотреть перед собой, а после резко перевести взгляд на часы с секундной стрелкой. Первый «кадр» с часами, который вы увидите по окончании движения глаз, мозг постфактум распространит в прошлое — на то время, когда вы ничего не видели из-за саккады. Поэтому первая секунда может показаться особенно длинной.

Вы не видите настоящих цветов объектов



Цвета ткани на воздушном шаре в тени и на свету воспринимаются как одинаковые. Изображение: wikipedia.org

Мозг вмешивается и в то, как мы воспринимаем цвета. Он учитывает информацию о полном диапазоне в обстановке и делает поправку на нее. В итоге мы ощущаем именно «исправленный» цвет. Например, зеленое яблоко кажется нам зеленым как в середине дня при белом освещении, так и на закате, когда освещение красное.

Именно цветопостоянство создает иллюзию, что квадрат A темнее квадрата B, в то время как они одного цвета. Иллюзия работает благодаря контексту и нашему прошлому опыту. Шахматные клетки, обозначенные на рисунке буквами A и B, окрашены в один и тот же оттенок серого цвета, но благодаря окружающей обстановке, кажутся абсолютно разными.



Изображение: Edward H. Adelson / wikipedia.org

Периферическое зрение слабее, чем мы думаем

Палочки и колбочки расположены на сетчатке неравномерно. Клеток, чувствительных к разным цветам, больше в центре. Из-за этого у периферического зрения крайне низкое разрешение и оно дает нам почти монохромную картинку.

Мы не замечаем этого эффекта, ведь глаз крайне быстро перемещается и замечает деталь, прежде чем вы поймете, что ее не не хватает. Вот как изначально «видит» мир ваша сетчатка:



Paul King / quora.com