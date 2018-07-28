"Дачная история": "Вместо шашлыков - "поднимали целину". Но в город уже не хотим возвращаться"

Семья из города Барановичи сначала и не думала, что дача станет для них вторым домом — изначально они искали просто место за городом для шашлыков по выходным. Наталья, героиня нашей очередной « Дачной истории » рассказала, что участок, который всем понравился, они нашли в маленькой деревне. Однако он был в крайне запущенном виде, и семье пришлось много работать, чтобы получился райский уголок.





Наслаждаясь прелестями городской жизни, как и многие другие, мы мечтали о месте, куда можно было бы приезжать по выходным. Так пришли к идее приобрести домик в деревне недалеко от города для отдыха от городской суеты. Оказалось, что найти место, где бы хотелось остаться, не так то и легко. Но годы поисков привели нас в деревню Скарчево. Там был совсем старый домик с заброшенным участком совершенно неприглядного вида. Но именно это место нам запало в душу.

И вроде все было неплохо: городские будни и шашлыки по выходным на природе. Но чем больше мы находились в деревне, тем больше было желание здесь остаться.





И мы начали усердно осваивать площади годами необработанного участка.

Каждый день, после работы мы приезжали и дружно работали до самого захода солнца. Все выходные праздничные дни по 12 часов мы трудились на своем, уже любимом, местечке.





Необработанная целина с трудом поддавалась нам. Было трудно. Но мы не сдавались.





Лопатами капали годами непаханую землю. Таскали горы сорняков. Нами был вручную обработан каждый сантиметр земли. Помогали и добрые соседи — прокультивировали нам часть участка. И это значительно облегчило наш труд.





И вот, наконец, мы увидели первые результаты своего труда — зеленый газон радовал глаз.









Начали появляться идеи по оформлению дизайна участка. Благо для этого пространства хватает — 25 соток. Стали появляться коллекции прекрасных растений, которые украсили наш участок.





И в один прекрасный момент мы решили, что больше не хотим возвращаться в город. Что именно здесь то место, где мы отдыхаем душой после трудовых будней.





Благодаря хозяину стали появляться различного рода строения, что придавала участку законченный вид.









Теперь у нас есть огород, теплицы, виноградники, много деревьев и кустов. Да, конечно, место для отдыха превратилось в место нескончаемой трудовой деятельности.

Но результат труда приносит удовольствие и радует глаз.





У нас еще многие идеи остались не воплощенными в жизнь. Но все еще будет, пусть и не так быстро, как хотелось бы.

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