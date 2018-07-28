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"Дачная история": "Вместо шашлыков - "поднимали целину". Но в город уже не хотим возвращаться"

29.07.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Семья из города Барановичи сначала и не думала, что дача станет для них вторым домом — изначально они искали просто место за городом для шашлыков по выходным. Наталья, героиня нашей очередной «Дачной истории» рассказала, что участок, который всем понравился, они нашли в маленькой деревне. Однако он был в крайне запущенном виде, и семье пришлось много работать, чтобы получился райский уголок.


Наслаждаясь прелестями городской жизни, как и многие другие, мы мечтали о месте, куда можно было бы приезжать по выходным. Так пришли к идее приобрести домик в деревне недалеко от города для отдыха от городской суеты. Оказалось, что найти место, где бы хотелось остаться, не так то и легко. Но годы поисков привели нас в деревню Скарчево. Там был совсем старый домик с заброшенным участком совершенно неприглядного вида. Но именно это место нам запало в душу.
И вроде все было неплохо: городские будни и шашлыки по выходным на природе. Но чем больше мы находились в деревне, тем больше было желание здесь остаться.


И мы начали усердно осваивать площади годами необработанного участка.

Каждый день, после работы мы приезжали и дружно работали до самого захода солнца. Все выходные праздничные дни по 12 часов мы трудились на своем, уже любимом, местечке.


Необработанная целина с трудом поддавалась нам. Было трудно. Но мы не сдавались.


Лопатами капали годами непаханую землю. Таскали горы сорняков. Нами был вручную обработан каждый сантиметр земли. Помогали и добрые соседи — прокультивировали нам часть участка. И это значительно облегчило наш труд.


И вот, наконец, мы увидели первые результаты своего труда — зеленый газон радовал глаз.



Начали появляться идеи по оформлению дизайна участка. Благо для этого пространства хватает — 25 соток. Стали появляться коллекции прекрасных растений, которые украсили наш участок.


И в один прекрасный момент мы решили, что больше не хотим возвращаться в город. Что именно здесь то место, где мы отдыхаем душой после трудовых будней.


Благодаря хозяину стали появляться различного рода строения, что придавала участку законченный вид.



Теперь у нас есть огород, теплицы, виноградники, много деревьев и кустов. Да, конечно, место для отдыха превратилось в место нескончаемой трудовой деятельности.

Но результат труда приносит удовольствие и радует глаз.


У нас еще многие идеи остались не воплощенными в жизнь. Но все еще будет, пусть и не так быстро, как хотелось бы.

Расскажи о своей даче и выиграй приз

REALTY.TUT.BY продолжает конкурс для заядлых и начинающих дачников. Расскажите о своей даче: как ее покупали, строили или перестраивали, как создавали место, где вам уютно. Лучшие рассказы опубликуем, за самый лучший — вручим денежный приз.

Если вся дача еще далека от идеала, присылайте описание уголка, который вы обустроили для отдыха и посиделок с друзьями и близкими — это может быть оригинальная беседка, терраса, площадка для барбекю и мангала, банька, прудик, у которого можно загорать.

Мы ждем от вас:

—  текст в формате doc;

— 5−15 фото. Присылать отдельным файлом. Желательно — горизонтальных в формате jpeg хорошего качества;

— телефон и имя, чтобы проще было связаться для вручения приза.

И текст, и фото присылайте на почту stroika@tutby.com с пометкой «Дача».

Победителя традиционно выберут читатели TUT.BY на голосовании. Лучшая дачная история получит денежное вознаграждение — 300 белорусских рублей.

 
 
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Домик в деревне для семьи из Барановичей теперь лучшее место для жизни, но для этого пришлось "поднимать целину" на запущенном участке.
 
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