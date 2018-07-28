Свадебные лайфхаки. Как и на чем сэкономить, рассказывают специалисты

Свадебный сезон в самом разгаре, а это значит, что перед невестами и женихами поднимается вопрос о том, как сделать достойную свадьбу, но при этом уложиться в бюджет. LADY.TUT.BY попросили работников свадебной индустрии поделиться лайфхаками, которые помогут сэкономить.





Станислав Навацкий, свадебный ведущий





Количество гостей

Главный пункт, на котором можно экономить — количество гостей. Чем меньше людей, тем меньше траты. Но есть такие молодожены, которые стараются пригласить на торжество как можно больше гостей, так как считают, что те подарят им больше денег, но, на мой взгляд, такое случается редко.

Смена дня

В этом сезоне у меня большое количество свадеб перенеслось на четверг и воскресенье. Возможно, это связано с тем, что все свадебные подрядчики делают в эти дни скидки. Как бы там ни было, здесь можно сэкономить.

Проекты

Большинство свадебщиков устраивают различные проекты: бесплатная свадьба, свадьба за еду и так далее. У нас в этом году проходила свадьба за еду. Суть в том, что находятся молодожены, которые реализуют на своей свадьбе наши идеи, а мы за это не берем деньги. Например, мы хотели красивый декор. Пара его оплатила — мы работали бесплатно. Поэтому если хорошенько поискать, то в преддверии разгара свадебного сезона можно найти что-то подобное и сэкономить на этом хорошие суммы.

Оригинальные идеи

Если у вас есть клевая, незаезженная, красивая идея, вы сможете легко найти под нее подрядчиков-энтузиастов. Если мне предложат провести свадьбу в среду на подъемном кране, где на высоту будет поднято несколько плит, а на них гости — я проведу ее бесплатно. Потому что это интересная идея и яркий кадр в портфолио.

Толковый свадебный организатор

Нужно взять не раскрученного и модного, а именно толкового организатора. Некоторые помогают устроить недорогую свадьбу, другие — дают подрядчиков, с которыми им самим удобно работать, но не заботятся о цене для молодых.

Даты

Просмотрев заранее даты выходных дней, можно заметить, что, к примеру, в этом году понедельник, 2 июля, выходной. А в понедельник свадьба будет еще дешевле, чем в четверги и среду.

Месяц май

Дешевле отмечать свадьбу в мае. Есть такая поговорка: «В мае жениться — всю жизнь маяться». Поэтому майские праздники по-любому «просаживаются» у свадебщиков, и если вы рискнете, то сможете сэкономить.

Свадьба за пару дней

Если за пару дней заказать ведущего, декор и все остальное, то, при незанятости этих людей, у подрядчика есть шанс сэкономить неплохие деньги. Если мне позвонит невеста 14 июля и скажет, что свадьба 16-го — я спокойно сброшу половину цены. Но помните — велик шанс нарваться на не очень хорошего подрядчика.

Александр Говоровский, ведущий, организатор свадеб





Ненужные расходы

Откажитесь от ненужных расходов — замочка на мост, бонбоньерок для гостей и многих других мелочей, которые составят приличную сумму.

Свадебный картеж

Сюда относится фото- и видеосъемки, сопровождающие машины. Если у вас есть друзья или знакомые, которые занимаются фото и видео, вас устраивает их работа, то не нужно нанимать дорогого видеографа или фотографа. Обратитесь к друзьям. То же самое касается и кортежа. Если у ваших друзей есть машины, то попросите их сопровождать вас, а не заказывайте дорогие лимузины.

(Не)суббота и (не)пятница

Празднование свадьбы в любой другой день, кроме субботы и пятницы, обойдется намного дешевле. Если свадьба назначена на будний день, то подрядчики сбрасывают цену в два раза. В субботу — $ 600, в пятницу — $ 500, любой другой день — $ 300. Если боитесь, что гостям будет неудобно, то откажитесь от второго дня празднования и закончите торжество в 11 вечера, чтобы все приглашенные смогли выспаться.

Пункты обмена золота

Если у вас или ваших родственников есть старые золотые украшения — берете их и идете в пункты обмена золотом. Сделав обмен или переплав, вы получите обручальные кольца совершенно бесплатно.

Платье невесты

Не обязательно покупать платье — можно взять его в аренду. Хоть $ 50, но вы сэкономите, а это тоже деньги.

Ресторан

Выбирайте менее дорогие заведения, но подходите к выбору ответственно: заранее все посмотрите, попробуйте меню и так далее.

Подрядчик (не) за год

Если заказывать подрядчиков (фотографа, видеографа и так далее) за год, то они обойдутся вам дороже, чем незадолго до свадьбы.

Не бойтесь торговаться

Вы сможете сбросить $ 20−30 или получить бонус: проектор с экраном, музыкальный номер, машину с пузырями и многое другое. Я, например, практикую систему бонусов — это распространенная вещь. И последнее: не ведитесь на приставку топ.

Егор Царев, представитель федерации свадебных специалистов России, свадебный эксперт, ведущий и свадебный консультант





Фотограф или видеограф?

Зачастую пары отдают предпочтение фотографу. Лично я считаю, что это неправильно. Фотографии не всегда передают антураж праздника, слова поздравлений и долгоиграющие эмоции в течение банкета.

В среднем, видеограф и фотограф стоят одинаково. Поэтому рекомендую выбирать видеографа.

Видеограф чаще всего снимает на камеру высокой четкости, почти идентичную камере фотографа. Хорошие видеограф и фотограф знают, с каких позиций делать съемку, и чаще всего это одна и та же точка. Поэтому они могут помешать друг другу, если зал небольших размеров. После потрясающей видеосъемки на камеру в высоком разрешении видеограф скачивает материал на компьютер и встречается с вами.

На встрече вы можете просмотреть материалы в специальной программе, где есть кнопка «скриншот» — снимок экрана. То есть вы буквально выбираете из видео удачные моменты и делаете снимок выбранного кадра. Сохраняете его в папку «Фото со свадьбы», и вуаля — у вас готов фотоальбом свадебного дня с каким угодно количеством фотографий. В итоге на руках фотоотчет и видео.

При выборе видеографа следует:

просмотреть его материалы;

созвониться и пообщаться с человеком для уточнения деталей, ваших пожеланий и расчета точной стоимости;

не забудьте предупредить видеографа, что после съемки вы хотите с ним встретиться и сделать скриншоты. Снимает ли его камера в таком разрешении, которое позволит из исходников сделать фото и есть ли кнопка «снимок экрана» в его программе для редактирования.

Украсить зал или купить два билета на Гоа?

Декор, флористика и услуги декоратора стоят довольно дорого. Честно говоря, меня просто бросает в дрожь, когда я вижу такую картину: заказчик бронирует дешевый зал и экономит на меню, но тратит кучу денег, чтобы потом украсить эти некрасивые стены, закрыть тканью торчащие вентиляции, украсить вход и так далее.

Предлагаю поступить следующим образом. В каждом городе есть приличные заведения, в которых меню по цене чуть выше среднего, но красивый зал и компетентный персонал. По опыту, в таком зале вы потратите от 200 до 500 $ на декор и флористику, которые подчеркнут красоту зала, придав индивидуальности стилистическими элементами вашего праздника.

Данный совет экономит от 500 $.

Скоро свадьба, а сил уже нет…

Когда вы сами организовываете и ведете подготовку торжества, самое ценное — это время, нервы и силы. Часто наблюдаю печальную картину, как новобрачные в конце свадьбы просто выжаты и обессилены, ведь всю энергию потратили на решение острых вопросов. В конце свадьбы, а то и накануне, на лицах читается мыль: «Скорее бы все закончилось…» Как этого избежать?

Подготовиться к свадьбе можно за любые сроки. Главное — это систематизация и балансировка в разрешении вопросов и плановой занятости. На консультационной встрече с новобрачными мы прорисовываем индивидуальный алгоритм действий, который позволяет шаг за шагом выполнять поставленные задачи и реально наслаждаться подготовкой.

Но для общего плана действий предлагаю вам скачать в интернете такие вещи, как свадебный планинг, дневник невесты или свадебный планировщик, а также расчет свадебного бюджета в Excel. Просто впишите данные запросы в «Гугл» или «Яндекс» и подберите более удобный вариант для вас. Эти вещи помогут вам создать конкретный план: что, зачем и когда делать.

Каждая свадьба индивидуальна и требует особого внимания и конкретных советов в подготовительных, юридических и финансовых сферах. Будьте внимательны, готовясь к такому значимому дню. Созванивайтесь и обсуждайте все нюансы с подрядчиками. Тщательно распределяйте ресурсы.