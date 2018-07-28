Недавно БПС-Сбербанк передал в дар Национальной библиотеке коллекцию бизнес-литературы. Да и вообще, можем с уверенностью сказать: наши банки это уже не только кредиты и вклады, но и много других полезных «фишек». Чем еще порадовали и удивили банки своих клиентов — в обзоре FINANCE.TUT.BY.

Новые продукты: кредиты, вклады и плата за визы



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БТА Банк выпустил новый кредитный продукт «Карта твоих возможностей». Лимит карты — 9500 рублей, выпуск и обслуживание бесплатны. Главные особенности: если покупки вы будете совершать по безналу, ставка по кредиту составит всего 0,1%. Если же снимете наличку — заплатите уже по ставке 15,99% годовых. Льготный период по карте — 30 дней.

Для тех, кто хочет копить, а не тратить Банк БелВЭБ предлагает присмотреться к новому депозитному продукту — вкладу «Персональный». Это отзывной депозит в долларах на срок 2 года под ставку 1,5% (ставка плавающая).

Если же вас интересуют короткие вклады, обращаем внимание, что в Альфа-Банке вклад Альфа-Профит теперь доступен и в долларах (2,4,6 и 9 месяцев, ставка фиксированная и зависит от срока).

Как правило, за оформление визы мы платим наличными деньгами. Банк ВТБ (Беларусь) совместно с визовым центром «ВиЭфЭС Бай» предлагает вносить эти платежи в отделении банка, причем даже в выходной день. При оплате можно выбрать и дату визита в визовый центр. Платежи принимаются для оформления виз в Литву, Грецию, Данию, Хорватию, Эстонию, Венгрию.

Возможности для экономии: скидки на карточки и денежные переводы



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

До 16 октября при отправлении мгновенного денежного перевода по системе Western Union в интернет-банкинге или инфокиосках Беларусбанка можно получить скидку в 50%. Для этого нужно ввести промо-код WUSKIDKA. Правда, имейте в виду, что бонус не касается переводов, которые будут отправлены по тарифу «12 часов».

Банк «Решение» до 31 августа предлагает поменять свой «пластик» на «золото». Клиенты любого банка Беларуси могут поменять любую свою карточку на премиальную VISA Gold всего за половину ее стоимости и больше никаких платежей в течение 3 лет! Но есть условие: акция касается только новых клиентов банка.

Программа лояльности «Моцная карта» запустила акцию совместно с туристической компанией ТОП-ТУР. При оплате карточкой можно получить скидку в 5% на «горящие» туры и авиабилеты (чартерные рейсы по направлениям — Болгария, Греция, Испания, Италия, Кипр, Турция, Черногория. Акция продлится до 1 октября.

Что еще может банк: эвакуировать машину и доставить букет в другой стране



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Держатели платежных карточек Беларусбанка и других банков в случае необходимости могут через мобильное приложение aisDrive вызвать и оплатить службу помощи на дорогах. Достаточно заполнить форму заявки внутри приложения, после чего служба помощи прибудет в назначенное место, при этом пользователь сможет отслеживать местоположение машины службы эвакуации на пути к нему. В ближайшее время сервис пополнится и другими возможностями: например, можно будет завести автомобиль в холод, зарядить разряженный аккумулятор, доставить канистру с топливом или отремонтировать поврежденную в дороге покрышку. Приложение для скачивания доступно в Арр Store и Google Play.

Альфа-Банк запустил новый консьерж-сервис, в котором можно круглосуточно переписываться в чате со своим помощником, чтобы он выполнил любое поручение: организовал доставку букета цветов в другой стране, помог с получением визы, рассказал про секретные и нетривиальные театральные постановки в незнакомом городе или выполнил за вас рутинные дела.

Приорбанк предоставил возможность владельцам корпоративных карточек Visa заправлять автомобили на сети АЗС А-100 без посещения кассы. Оплатить топливо можно со смартфона, причем на счет возвращается 1,2% от суммы чека, рассказали в банке. Для оплаты топлива используется мобильное приложение «Дзякуй», к которому теперь можно привязать любую корпоративную карту Приорбанка.

Новости одной строкой

Банк ВТБ (Беларусь) стал партнером Альфа-Банка . В первую очередь, для клиентов это значит, что с 1 августа они смогут снимать деньги в банкоматах бесплатно.

. В первую очередь, для клиентов это значит, что с 1 августа они смогут снимать деньги в банкоматах бесплатно. Белгазпромбанк порадовал своих клиентов тем, что теперь деньги на их карточки через ЕРИП можно зачислить бесплатно, кроме того, изменился порядок начисление кэш-бэка.

своих клиентов тем, что теперь деньги на их карточки через ЕРИП можно зачислить бесплатно, кроме того, изменился порядок начисление кэш-бэка. Также через ЕРИП можно пополнять КартаFUN от БПС-Сбербанка. Еще банк напоминает клиентам, что с 6 августа перестанет работать старая версия мобильного банка.

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