Семь ошибок, которые испортят вам отпуск

Как сделать отдых максимально здоровым, проекту « Здоровье Mail.Ru » рассказывает эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Михаил Лебедев.



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Ходить босиком

Многие привычно считают, что грибок живет лишь в закрытых бассейнах, а на курорте подхватить его невозможно. Это заблуждение. Грибок живет везде, где тепло и влажно. Даже роскошный бассейн у отеля — вполне подходящее для него место. Так что возле бассейна ходить лучше только в шлепанцах и снимать их перед тем, как войти в воду. Потому что как бы персонал отеля ни начищал территорию, абсолютно уничтожить грибок невозможно. Вернувшись после бассейна в номер, обязательно примите душ, чтобы смыть возможную инфекцию.

Закапываться в песок

Поиграть с песочком на пляже любят не только дети, но и взрослые. И с удовольствием возводят песочные замки, лежат на теплом мягком песке и даже зарываются в него. Вот последнее развлечение — не самая хорошая идея. Поскольку именно в далеких теплых странах в песках водится всякая зараза в виде вредных насекомых и гельминтов, которые как раз размножаются на глубине зарывания. Чем экзотичнее страна, тем обычно соблазнительнее выглядит песочек, и тем выше вероятность подцепить в нем какую-нибудь гадость. Так что стоит ограничиться лишь возведением замков и сдать анализы на гельминтов, если и по возвращении из отпуска вы испытываете тошноту, нарушения работы кишечника.

Брать на пляж свои бутерброды

В жару микроорганизмы, присутствующие в продуктах питания и воде, начинают стремительно размножаться. Даже салату достаточно несколько часов постоять на кухонном столе, чтобы в нем начались процессы разложения. Бутерброды с колбасой и сыром портятся еще быстрее. То же самое касается пирожных с кремом, супов и даже фруктов. Последние на солнышке очень быстро перезревают, а затем начинают гнить.

Поэтому врачи не устают напоминать: не покупайте в жару разные пирожки и сэндвичи в сомнительных лавочках. Не тащите с собой на пляж даже вымытые фрукты-ягоды. И не стремитесь в первый же день отпуска перепробовать все экзотические блюда местной кухни — дайте вашей кишечной микрофлоре адаптироваться к новым условиям. В противном случае велика вероятность развития острых кишечных инфекций со всеми вытекающими неприятными последствиями: тошнота, рвота, диарея, иногда небольшое повышение температуры.

Охлаждаться пивом

До чего приятно, сидя под пляжным зонтиком и любуясь морской гладью, попивать ледяное пиво. Многие всерьез полагают, что оно утоляет жажду, но любой специалист скажет, что это не так. Спасает от жажды оно лишь на мгновение, а затем хочется сделать еще глоток, и еще, и еще. И с каждым глотком лишь усугубляете возможные проблемы.

В жару организм и без пива теряет жидкость в немалых количествах, а вместе с ней выводятся и минеральные соли, которые необходимы для нормальной работы сердечно-сосудистой системы. Выпивая пиво, вы лишь усиливаете обезвоживание, его степень зависит от количества выпитого — ведь этот напиток известен мочегонным эффектом.

К тому же, не забываем, что пиво — это спиртной напиток, и, как любой алкоголь, повышает артериальное давление, что в принципе не очень хорошо, а в жару особенно. Сердцу приходится работать в усиленном режиме, терморегуляция нарушается, а вместе с ней и потоотделение. Чревато все это сгущением крови и образованием тромбов. Эксперты рекомендуют брать на пляж обычную воду. А пиво оставить до вечера.

Нырять в воду разгоряченным

Вроде бы это уже давно и всем известно. Тем не менее, вернувшись с экскурсии или вывалившись из душного автобуса, первое, что делают большинство, — на ходу сбрасывая одежду, ныряют в море. Которое, даже будучи очень теплым, все равно холоднее воздуха. Между тем комфортная разница температур — это 5-7 градусов. Все, что больше, вызывает состояние шока, а это — всегда удар по сердечно-сосудистой системе. Как бы жарко вам ни было, придя на пляж, сначала остыньте под зонтиком. Отдышитесь, дайте нормализоваться сердечному ритму, и лишь затем постепенно входите в воду.

Купаться в любом водоеме

В жару человек радуется любому водоему. Даже табличка «купаться запрещено» не остановит его от того, чтобы хоть разок окунуться. Хорошо, если это будет без последствий. Самая малая неприятность, которая может случиться, — это церкариоз. В народе его называют «зуд купальщика». Церкарии — это личинки паразитов, живущие в крови водоплавающих птиц. Заражение не смертельно, но весьма неприятно — выглядит как аллергическая сыпь, которая страшно зудит. В водоемы могут попадать и разные промышленные отходы. Бывает, что на дне образуется настоящая свалка. И если нырнуть в этом месте, все может закончиться трагично. Так что не стоит игнорировать запрещающие таблички.

В Европу без прививок

Например, пребывание в тропиках грозит осложнениями после укусов насекомых, отдых на южных курортах — ротавирусной инфекцией, которая опасна в первую очередь для детей. И от малярии, и от «желтой лихорадки», и от ротавирусной инфекции есть железная защита — вакцинация.

Кстати, в, казалось бы, благополучной с санитарной точки зрения Европе есть свои проблемы. В Австрии, Германии, Чехии, Венгрии «водятся» энцефалитные клещи. И если вы планируете выбираться на природу, стоит подумать о прививке.