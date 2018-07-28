Поздние роды Бригитты Нильсен: матери 50+ в тренде?

Голливудская актриса, певица и модель родом из Дании Бригитта Нильсен удивила некоторых комментаторов в соцсетях, родив дочку в 54 года и подробно рассказывая об этом в интервью. Однако сама она с удовольствием отвечает критикам и надеется начать новый тренд.

Публикация от Brigitte Nielsen (@realbrigittenielsen) 27 Июн 2018 в 6:38 PDT

«Наша маленькая Фрида, наша истинная любовь», — написала актриса в «Инстаграме».

До Фриды Нильсен родила четверых сыновей от троих мужчин.

Датчанка с удовольствием документировала свою беременность в соцсетях и сразу после рождения дочери 22 июня начала раздавать интервью о том, как всё прошло.

«Некоторые женщины думают: „О Боже, я слишком старая“. Могу понять, почему некоторые люди говорят: „Как она посмела“? Но многие мужчины за 60 и даже за 70, и никаких сомнений у них нет», — сказала актриса в интервью с журналом People.

«В моем случае отделаться легко, дешево и быстро не получилось. Я хочу, чтобы люди об этом знали», — добавила женщина.

За минувший месяц Бригитте исполнилось 55 лет, но даже среди тех, кто не является ее поклонниками, некоторые уже называют актрису образцом для подражания.

Публикация от MEN STYLE (@menstyleclass_) 27 Июл 2018 в 3:57 PDT

Джорджу Клуни не пришлось выслушивать претензии, когда он стал отцом в 56 лет.

Можно сказать, что среди известных актрис даже наметился некоторый тренд на поздние роды, учитывая, что им доступны многие блага медицины.

Итальянская кинозвезда Моника Белуччи первого ребенка родила в 39 лет, а второго — в 45, при этом в интервью она подчёркивала, что её совсем не смущает «поздняя» беременность.

Австралийка Николь Кидман родила дочь в 41 год после многочисленных попыток забеременеть.

ЭКО и наблюдение

Что до Нильсен, то она начала подготовку к своей пятой беременности почти 15 лет назад, после того как познакомилась с нынешним мужем — Маттиа Десси. Сейчас счастливому отцу 39 лет.

Вскоре после начала романа с Десси актриса заморозила свои яйцеклетки, поскольку не хотела пользоваться донорскими.

Однако врачи сразу же предупредили, что шансы на успешное экстакорпоральное оплодотворение своими же яйцеклетками невелики — около 3−4%.

Публикация от Brigitte Nielsen (@realbrigittenielsen) 10 Июн 2018 в 1:20 PDT

«Найдите то, что приносит вам счастье, и боритесь за него», — напутствует Нильсен в «Инстаграме».

Большинство женщин, желающие родить после 45 лет, используют донорские клетки.

Нюанс еще и в том, что в этом возрасте повышается риск осложнений при родах, подчеркивают эмбриологи из CARE Fertility Group в беседе с Би-би-си.

В связи с этим специалисты обращают повышенное внимание на гормональный фон беременной, характер протекания менопаузы, давление и здоровье груди.

При этом эксперты отмечают, что у многих женщин старше 45 лет получается родить здорового ребёнка без проблем для себя, а также кормить его.

Роды по-российски

В России, где звезду боевиков 1980-х помнят по фильмам с Арнольдом Шварценеггером («Рыжая Соня») и Сильвестром Сталлоне («Рокки-4»), новость о её родах встретили весьма тепло.

«Девочки, слабо»? — иронично спрашивает у подруг Елена Тимофеева «Вконтакте».

Но некоторые проводят и нелестные параллели между медициной, доступной звёздной датчанке, и условиями для родов в российской провинции.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 10 Апр 2018 в 1:28 PDT

Телеведущая Лера Кудрявцева родила первого ребенка еще в 18 лет, а сейчас готовится родить второго.

«Нам активно пропагандируют, что видите ли у Сильвестра нашего Сталлоне бывшая жена Бриджит Нильсен в 55 лет родила, тоже видать еще девка. Отлично, но только где Бриджит с ее миллионами, хорошей медицинской страховкой, здоровым питанием и свежим Калифорнийским воздухом и наша среднестатистическая женщина — с сумками в одной руке, детьми в другой, еще и мужем, зачастую на шее» [орфография сохранена], — пишет аноним в калининградской VK-группе «Подслушано 39».

Тем не менее, и в России известные женщины стали легче относиться к поздним родам. Сыгравшая в сериале «Интерны» Светлана Пермякова впервые стала мамой в 40 лет.

Известная телеведущая Лера Кудрявцева готовится родить своего второго ребенка через считанные недели. В мае ей исполнилось 47 лет.

Впрочем, в некоторых случаях подобные новости в российском медийном пространстве встречают неоднозначно.

В марте этого года в прессе и сетях бурно обсуждалось рождение дочери у известного актера Эммануила Витторгана (78 лет) и его жены Ирины Млодик (56 лет), свекра и свекрови российского политика и телеведущей Ксении Собчак.