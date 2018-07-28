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В Бресте открыли новую станцию скорой медицинской помощи за 6 млн рублей

29.07.2018 08:16 — Разное | Аргументы и факты  
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В Бресте открыли новую станцию скорой медицинской помощи за 6 млн рублей
Фото из открытых источников

Работы на объекте начались в октябре 2017 года. По предварительным расчетам, на эти цели из городской казны было направлено около 6 млн.  рублей. 

В Бресте открыли новую станцию скорой медицинской помощи за 6 млн рублей В Бресте на асфальтирование дворов и улиц направят 3,5 млн рублей

Новая станция СМП представляет собой трехэтажный административно-бытовой корпус с надземным отапливаемым гаражом-стоянкой для автомобилей скорой медицинской помощи и летней площадкой, сообщает БЕЛТА.

На территории обустроены стерилизационная, система для обезвреживания медицинских отходов и специальный блок для заправки кислородных баллонов, комнаты отдыха для сотрудников, а также столовая, душевые, конференц-зал.

На станции будут работать 12 бригад скорой помощи. Такое количество определено для обслуживания всего юго-западного района и близлежащих населенных пунктов. 

 
Теги: Брест
 
 
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Станция скорой помощи построена в заречной части областного центра, где проживают более 100 тыс. человек. Генподрядчиком выступило объединение...
 
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