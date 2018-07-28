В Бресте открыли новую станцию скорой медицинской помощи за 6 млн рублей

Работы на объекте начались в октябре 2017 года. По предварительным расчетам, на эти цели из городской казны было направлено около 6 млн. рублей.

Новая станция СМП представляет собой трехэтажный административно-бытовой корпус с надземным отапливаемым гаражом-стоянкой для автомобилей скорой медицинской помощи и летней площадкой, сообщает БЕЛТА .

На территории обустроены стерилизационная, система для обезвреживания медицинских отходов и специальный блок для заправки кислородных баллонов, комнаты отдыха для сотрудников, а также столовая, душевые, конференц-зал.

На станции будут работать 12 бригад скорой помощи. Такое количество определено для обслуживания всего юго-западного района и близлежащих населенных пунктов.