БЖД выпускает облигации на $10 млн

Номинальная стоимость одной облигации составляет $1000. Минимальное количество ценных бумаг для покупки одним покупателем — три за одну сделку.

Процентная ставка по облигациям составляет 4,5% годовых. Срок обращения — 3 года (с офертами на досрочный выкуп 1 раз в год, начиная с 22 июля 2019 года), сообщили в Белорусской железной дороге.

Средства от реализации ценных бумаг будут направлены на инвестиции для реализации железнодорожных инфраструктурных проектов.