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БЖД выпускает облигации на $10 млн

29.07.2018 10:28 — Разное | Аргументы и факты  
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БЖД выпускает облигации на млн
shutterstock.com

Номинальная стоимость одной облигации составляет $1000. Минимальное количество ценных бумаг для покупки одним покупателем — три за одну сделку. 

БЖД выпускает облигации на млн Выгодно ли государству брать в долг деньги с помощью облигаций?

Процентная ставка по облигациям составляет 4,5% годовых. Срок обращения — 3 года (с офертами на досрочный выкуп 1 раз в год, начиная с 22 июля 2019 года), сообщили в Белорусской железной дороге.

Средства от реализации ценных бумаг будут направлены на инвестиции для реализации железнодорожных инфраструктурных проектов. 

Процедура приобретения облигаций описана на сайте «Беларусбанка», там же указаны филиалы, где можно совершить операцию.

 
 
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Белорусская железная дорога запустила совместный с «Беларусбанком» проект по выпуску облигаций для населения.
 
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