​«Пронебо»: авиационный фестиваль продолжается на аэродроме «Боровая»

Авиационный фестиваль «Пронебо» проходит на аэродроме «Боровая». Соревнования идут всю неделю, но самое зрелищное шоу – в выходные. Накануне участники преодолели десятки препятствий. Зрители увидели яркие авиашоу. Крупнейший open air страны собрал около 30 тысяч зрителей.

Праздник проходит не только в небе. На земле работают развлекательные зоны для гостей. Больше всего людей возле техники. Продолжится праздник и сегодня. В программе – авиашоу, вертолётные гонки, дрон-рейсинг, воздушные бои на самолётах и большой концерт.