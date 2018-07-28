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​«Пронебо»: авиационный фестиваль продолжается на аэродроме «Боровая»

29.07.2018 10:40 — Разное | ОНТ  
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Авиационный фестиваль «Пронебо» проходит на аэродроме «Боровая». Соревнования идут всю неделю, но самое зрелищное шоу – в выходные. Накануне участники преодолели десятки препятствий. Зрители увидели яркие авиашоу. Крупнейший open air страны собрал около 30 тысяч зрителей.

Праздник проходит не только в небе. На земле работают развлекательные зоны для гостей. Больше всего людей возле техники. Продолжится праздник и сегодня. В программе – авиашоу, вертолётные гонки, дрон-рейсинг, воздушные бои на самолётах и большой концерт. 

 
 
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Соревнования идут всю неделю, но самое зрелищное шоу – в выходные.
 
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