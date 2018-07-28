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«Юность» встречала юных

29.07.2018 — Разное | Свислочская газета  
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«Юность» встречала юных
Завершил свою смену палаточный военно-патриотический лагерь «Юность» с круглосуточным пребыванием, в котором отдохнули 20 ребят от 14 до 16 лет.

 

С воспитанниками лагеря мы встретились у палаточного городка, расположенного на территории Порозовской СШ. В рамках 2-го этапа акции «Каникулы без дыма и огня» школьников посетили сотрудники ПАСП-14 г. п. Порозово, которые продемонстрировали молодежи аварийно-спасательную технику. Работники РОЧС провели со школьниками беседы, викторину и специальную игру под названием «Шифр 112». А ребята в свою очередь показали приобретенные навыки по основам безопасности жизнедеятельности, оказанию первой медицинской помощи пострадавшему, действия в случае пожара. Все мероприятия данной акции направлены на профилактику травматизма, гибели детей на пожарах.


Далее школьники отправились в музейную комнату «Мастацтва гліны і агню», действующую на базе Порозовской библиотеки – центра краеведения. Заведующий библиотекой Ирина Сарай провела интересную экскурсию и рассказала о традициях изготовления черно-лощеной керамики в Порозово.
Она отметила, что экспозиции периодически обновляются и пополняются.

«Юность» встречала юных

 
Смена лагеря проходила в игровой программе «Собери Свислоччину в своем сердце», где ребята каждый день изучали свою малую родину, узнавали что-то новое и интересное. Школьники посетили места памяти героев войны, 11-ю пограничную заставу «Рыболы», исторические объекты г. п. Порозово и Свислочского района, воинскую часть 48685, г. Брест и Брестскую крепость.


Вероника Мазур, 15 лет, д. Горностаевичи:

«Юность» встречала юных


В лагере очень весело, хорошо кормят. Каждый день насыщен разными мероприятиями. Это соревнования, викторины, конкурсы, игры. Все воспитатели добрые и отзывчивые. Люблю, когда к нам приезжают различные гости. В следующем году обязательно хочу побывать в таком лагере еще раз.


Кристина Кобыляк, 16 лет, г. п. Порозово:

«Юность» встречала юных

 
– Мне нравится просто все: интересные мероприятия, в которых мы активно участвуем, вкусное и разнообразное питание. Ежедневно у нас были запланированы экскурсии, спортивные и творческие мероприятия. Раньше я бывала в различных лагерях, но в палаточном впервые. И очень довольна, ощущения непередаваемые.

 

Снежана ЖУРНЕВИЧ.

Фото автора.

 
Теги: Брест
 
 
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Завершил свою смену палаточный военно-патриотический лагерь «Юность» с круглосуточным пребыванием, в котором отдохнули 20 ребят от 14 до 16 лет.
 
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