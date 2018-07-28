​Крупные лесные пожары не утихают в Калифорнии: пятеро погибших

Крупный лесной пожар на севере Калифорнии унёс жизни по меньшей мере пяти человек, сообщило агентство Associated Press. Жертвами стали двое пожарных, двое малолетних детей и 70-летняя женщина.

Ещё несколько человек получили серьёзные ожоги. Кроме того, по разным оценкам, от 12 до 20 человек считаются пропавшими без вести.

На севере региона уже уничтожено более 11 тысяч гектаров леса. Сгорело несколько жилых домов. Власти штата объявили режим чрезвычайного положения. Идёт эвакуация местных жителей. В Калифорнии с огнём борются две тысячи пожарных, но пламя продолжает распространяться.