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В Сморгони отметили 25-летие создания Белорусского союза военных моряков
29.07.2018 — Разное | Светлы шлях
Сегодня, 29 июля, военные моряки отмечают День Военно-морского флота.
В нынешнем году общественному объединению «Белорусский союз военных моряков» отмечает 25-летие. В Сморгони члены районной организации «Белорусский союз военных моряков» с утра прошлись колонной к памятнику погибшим воинам и партизанам. Там они возложили цветы.
Сергей ЮРЕВИЧ.
Фото и видео автора.
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Сегодня, 29 июля, военные моряки отмечают День Военно-морского флота.
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