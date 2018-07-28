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В Сморгони отметили 25-летие создания Белорусского союза военных моряков

29.07.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Сегодня, 29 июля, военные моряки отмечают День Военно-морского флота.

В нынешнем году общественному объединению «Белорусский союз военных моряков» отмечает 25-летие. В Сморгони члены районной организации «Белорусский союз военных моряков» с утра прошлись колонной к памятнику погибшим воинам и партизанам. Там они возложили цветы.

В Сморгони отметили 25-летие создания Белорусского союза военных моряков

В Сморгони отметили 25-летие создания Белорусского союза военных моряков

В Сморгони отметили 25-летие создания Белорусского союза военных моряков

В Сморгони отметили 25-летие создания Белорусского союза военных моряков

В Сморгони отметили 25-летие создания Белорусского союза военных моряков

В Сморгони отметили 25-летие создания Белорусского союза военных моряков

В Сморгони отметили 25-летие создания Белорусского союза военных моряков

В Сморгони отметили 25-летие создания Белорусского союза военных моряков

В Сморгони отметили 25-летие создания Белорусского союза военных моряков

В Сморгони отметили 25-летие создания Белорусского союза военных моряков

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото и видео автора.

 
 
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Сегодня, 29 июля, военные моряки отмечают День Военно-морского флота.
 
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