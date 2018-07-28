В Сморгони отметили 25-летие создания Белорусского союза военных моряков

Сегодня, 29 июля, военные моряки отмечают День Военно-морского флота.

В нынешнем году общественному объединению «Белорусский союз военных моряков» отмечает 25-летие. В Сморгони члены районной организации «Белорусский союз военных моряков» с утра прошлись колонной к памятнику погибшим воинам и партизанам. Там они возложили цветы.









































Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото и видео автора.