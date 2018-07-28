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В Ивьевском районе пятилетний мальчик пытался прокатиться на цистерне
29.07.2018 11:53 — Разное | Аргументы и факты
Инцидент произошел вечером 27 июля в деревне Лелюки.
Отдыхавший у бабушки пятилетний мальчик играл один во дворе рядом с открытой калиткой.
В какой-то момент он увидел двигавшийся по дороге трактор с цистерной. Водитель снизил скорость, заметив малыша, пишет
При падении мальчик получил тяжёлые травмы и был доставлен в реанимацию местной больницы.
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При падении мальчик получил тяжёлые травмы и был доставлен в реанимацию местной больницы.
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