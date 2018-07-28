В Ивьевском районе пятилетний мальчик пытался прокатиться на цистерне

Инцидент произошел вечером 27 июля в деревне Лелюки.

Отдыхавший у бабушки пятилетний мальчик играл один во дворе рядом с открытой калиткой.

В какой-то момент он увидел двигавшийся по дороге трактор с цистерной. Водитель снизил скорость, заметив малыша, пишет БЕЛТА .



Мальчика заинтересовало необычное транспортное средство: он решил зацепиться за цистерну, чтобы прокатиться на ней. Но ребенок не удержался и упал. К счастью, водитель заметил это и сразу же остановился.

При падении мальчик получил тяжёлые травмы и был доставлен в реанимацию местной больницы.

