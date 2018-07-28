ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ивьевском районе пятилетний мальчик пытался прокатиться на цистерне

29.07.2018 11:53 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Ивьевском районе пятилетний мальчик пытался прокатиться на цистерне
Минская региональная таможня

Инцидент  произошел вечером 27 июля в деревне Лелюки.

Отдыхавший у бабушки пятилетний мальчик играл один во дворе рядом с открытой калиткой.

В какой-то момент он увидел двигавшийся по дороге трактор с цистерной. Водитель снизил скорость, заметив малыша, пишет БЕЛТА.

Мальчика заинтересовало необычное транспортное средство: он решил зацепиться за цистерну, чтобы прокатиться на ней. Но ребенок не удержался и упал. К счастью, водитель заметил это и сразу же остановился.

При падении мальчик получил тяжёлые травмы и был доставлен в реанимацию местной больницы. 
 

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При падении мальчик получил тяжёлые травмы и был доставлен в реанимацию местной больницы.
 
Новости дня
Новости разные
 
14 малышей родились в один день с родным городом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.07.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика