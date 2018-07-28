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Под Оршей опрокинулся рейсовый автобус

29.07.2018 11:55 — Разное | Tut.by  
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Авария с участием автобуса МАЗ произошла в субботу около 19.05 вблизи деревни Савищино Оршанского района. Двигаясь по маршруту «Орша-Грязивка», 56-летний водитель автопарка не справился с управлением на 5-м километре дороги Н3115 «СТ Здоровье-Крапивино-Ставры». В результате рейсовый автобус оказался лежащим в кювете.


Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

Как информируют в ГАИ УВД Витебского облисполкома, водитель МАЗа не учел особенности и состояние транспортного средства, а также дорожные условия, в результате чего съехал с проезжей части в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В ДТП есть и пострадавшая. С травмами в городскую больницу № 1 в Орше доставили 54-летнюю пассажирку злополучного рейса. По факту аварии проводят проверку.

 
 
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Авария с участием автобуса МАЗ произошла вчера около 19.05 вблизи деревни Савищино Оршанского района. Двигаясь по маршруту "Орша-Грязивка", 56-летний водитель...
 
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