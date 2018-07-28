Под Оршей опрокинулся рейсовый автобус

Авария с участием автобуса МАЗ произошла в субботу около 19.05 вблизи деревни Савищино Оршанского района. Двигаясь по маршруту «Орша-Грязивка», 56-летний водитель автопарка не справился с управлением на 5-м километре дороги Н3115 «СТ Здоровье-Крапивино-Ставры». В результате рейсовый автобус оказался лежащим в кювете.



Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

Как информируют в ГАИ УВД Витебского облисполкома, водитель МАЗа не учел особенности и состояние транспортного средства, а также дорожные условия, в результате чего съехал с проезжей части в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В ДТП есть и пострадавшая. С травмами в городскую больницу № 1 в Орше доставили 54-летнюю пассажирку злополучного рейса. По факту аварии проводят проверку.