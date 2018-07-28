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Жара пришла в Беларусь
В нашу страну на смену дождям пришла жара. На воскресенье объявлен оранжевый уровень опасности.
Температура днём достигнет +32°C. Синоптики обещают, что небо будет ясным. Лишь в некоторых районах прогремят грозы. В жаркую погоду специалисты рекомендуют, как можно меньше находиться под открытым солнцем, пить больше воды и отдавать предпочтение лёгкой одежде.
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Синоптики обещают, что небо будет ясным.
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