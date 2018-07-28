Многие считают, что им дали лишнего. Как награды футболистам раскололи российский спорт

28 июля у сборной России по футболу был напряженный, но приятный день. Игроков и тренерский штаб команды чествовали и награждали по итогам домашнего чемпионата мира по футболу. И, несмотря на то, что почти все признают выход в четвертьфинал турнира если не выдающимся, то очень серьезным достижением, награждение вызвало бурю эмоций и раскол в спортивном сообществе. Многие считают, что футболистам дали лишнего.



Фото: rfs.ru

Камнем преткновения стали звания заслуженных мастеров спорта — вершина признания заслуг атлета в иерархии спортивных званий России. Это звание, как правило, присваивается чемпионам Олимпийских игр и чемпионатов мира, победителям Кубков мира и Европы, а также других соревнований самого высокого уровня. Но только победителям и чемпионам!

Однако футболисты, при всем уважении к их игре и результату, к титулу чемпионов мира даже вплотную не подобрались. Так чем же они заслужили «заслуженных»?

Первой по этому поводу возмутилась известнейшая российская волейболистка Екатерина Гамова, двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр.

— Я предполагала, что будет так, к сожалению. Какое-то странно разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов. Кому-то, чтобы получить звание ЗМС, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в ¼ финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают, — написала спортсменка на своей странице в инстаграме , добавив, что у нее нет претензий к ребятам-футболистам, а только к спортивным руководителям.

Согласились с Гамовой и ее коллеги по виду спорта.

— Хотелось бы поддержать Екатерину Гамову. Я согласен с ее мнением, если бы они не вышли четвертьфинал, то вы бы просто их обо***ли с головы до ног. Они молодцы, конечно, но не наиграли они на ЗМС, — отметил чемпион Европы Илья Власов.

Еще категоричнее высказался олимпийский чемпион и двукратный победитель Мировой лиги Дмитрий Мусэрский:

— Ребята-футболисты тут ни при чем, еще раз повторю эти слова! Они сыграли хорошо! Прыгнули выше головы! Молодцы! Но! Всему есть своя цена и мера! Да, этот значок толком не дает никаких привилегий по жизни, но это высшая награда в спорте и, уверен, каждый спортсмен в России мечтает ее получить! А высшая награда не может быть за 8-е место… Значок ЗМС лично для меня потерял свою ценность…

Но не только представители волейбольного мира высказались против вручения футболистам звания заслуженных мастеров спорта. Волну возмущения подхватили представители других видов спорта. Среди них и гандбольный тренер Евгений Трефилов:

— У нас есть же и другие награды. За что нужно вручать ЗМС? Если бы вы выиграли этот турнир, тогда было бы нужно.

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова:

— Я с Гамовой согласна, потому что она знает, что говорит, и я знаю, что говорю. Конечно, выступление футболистов — большая радость, но к вручению звания заслуженных мастеров спорта это не имеет никакого отношения.

Высказался и олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников:

— Слова Гамовой? Я тоже олимпийский чемпион, и у меня тоже нет орденов. Я не могу удивляться на этот счет.

Да что там! Даже экс-футболист сборной России Евгений Алдонин отчасти поддержал Гамову:

— Ситуация в том, что для нас четвертьфинал чемпионата мира по футболу — это прекрасное достижение. Поэтому с одной стороны согласен с Гамовой, а с другой — прекрасно понимаю уровень конкуренции в футболе. Отчасти разделяю негодование Екатерины, но она подчеркивает, что говорила это не ребятам, а нашим руководителям. Поэтому надо обратить на это внимание.



Фото: rfs.ru

Звание заслуженного мастера спорта всегда было вершиной для российского спортсмена. Оно означало, что атлет в своей карьере уже добрался до определенной высоты, хотя бы раз стал лучшим в мире и Европе и знает, что такое настоящая победа. Хотя, стоит признать, что исключения из правила были всегда: звания заслуженных мастеров спорта во времена СССР давали и партизанам, и космонавтам , и даже просто в подарок к юбилею — было и такое.

Можно любить или не любить сборную России, восхищаться ее выходом в четвертьфинал чемпионата мира или сокрушаться из-за того, что команде не удалось добиться большего. Но, как бы то ни было, футболистам звание ЗМС вручили по закону. Как так? А очень просто!

В действующей редакции положения о присвоении спортивных званий все написано: — В порядке исключения почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» может быть присвоено спортсменам за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство.

О понятиях «мужество» и «мастерство» можно спорить бесконечно, но факт остается фактом: звание ЗМС можно получить, не занимая первое место, а просто показав некий выдающийся результат. Будь то выход в четвертьфинал чемпионата мира по футболу или третье место на чемпионате Европы — в 2008 году футболисты ведь тоже получили высокие звания.

Вопрос лишь в том, почему в других видах спорта таких поблажек не делают и, более того, нередко забывают про чемпионов. И только в футболе место вне призовой тройки отмечается на высшем государственном уровне. Выходит, футболисты лучше всех остальных спортсменов?

Если лучше — они достойны присвоенных им званий.

Если нет, то звания заслуженных мастеров спорта — это перебор.



Фото: rfs.ru

Помимо званий заслуженных мастеров спорта некоторые удостоились и других наград. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов удостоен ордена Александра Невского, капитан команды Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич — орденов Почета. Другие игроки и тренеры получили почетные грамоты главы государства.