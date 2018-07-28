​Такси в Витебске опрокинулось после столкновения с Volkswagen

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Такси Renault Logan опрокинулось после того, как столкнулось с легковушкой в Витебске, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошёл 28 июля примерно в 17.20 на улице Гагарина.

Автомобилем такси управляла 22-летняя девушка. Во время манёвра она выехала на встречную полосу и врезалась в машину Volkswagen Jetta. От удара автомобиль Renault перевернулся на бок. В тот момент мимо проезжала другая машина, видеорегистратор которой запечатлел ДТП.

Девушка получила травму руки, ее доставили в больницу, оказали помощь и отпустили домой. Водитель и пассажиры Volkswagen Jetta не пострадали.