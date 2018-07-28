ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

​Такси в Витебске опрокинулось после столкновения с Volkswagen

29.07.2018 12:44 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A
Для просмотра видео установите Flash Player 9 или более новую версию.

Такси Renault Logan опрокинулось после того, как столкнулось с легковушкой в Витебске, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошёл 28 июля примерно в 17.20 на улице Гагарина.

Автомобилем такси управляла 22-летняя девушка. Во время манёвра она выехала на встречную полосу и врезалась в машину Volkswagen Jetta. От удара автомобиль Renault перевернулся на бок. В тот момент мимо проезжала другая машина, видеорегистратор которой запечатлел ДТП.

Девушка получила травму руки, ее доставили в больницу, оказали помощь и отпустили домой. Водитель и пассажиры Volkswagen Jetta не пострадали.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошёл 28 июля примерно в 17.20 на улице Гагарина.
 
Новости дня
Новости разные
 
​Жара пришла в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.07.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика