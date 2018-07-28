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В Беларуси выросли минимальные пороги ЦТ
В этом году поступающим в высшие учебные заведения будет сложнее – в Беларуси повышены минимальные пороги на централизованном тестировании.
Проходной порог для математики, физики, химии и биологии теперь составляет 20 балов. По гуманитарным предметам необходимый минимум будет ровняться 25 баллам.
Централизованное тестирование стартует завтра, 12 июня. Самыми востребованными предметами в этом году стали математика и русский язык.
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В этом году поступающим в высшие учебные заведения будет сложнее – в Беларуси повышены минимальные пороги на централизованном тестировании.
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