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В Беларуси выросли минимальные пороги ЦТ

29.07.2018 12:48 — Разное | ОНТ  
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В этом году поступающим в высшие учебные заведения будет сложнее – в Беларуси повышены минимальные пороги на централизованном тестировании.

Проходной порог для математики, физики, химии и биологии теперь составляет 20 балов. По гуманитарным предметам необходимый минимум будет ровняться 25 баллам.

Централизованное тестирование стартует завтра, 12 июня. Самыми востребованными предметами в этом году стали математика и русский язык.

 
 
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​В этом году поступающим в высшие учебные заведения будет сложнее – в Беларуси повышены минимальные пороги на централизованном тестировании.
 
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