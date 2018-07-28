В четырех сельхозпредприятиях убрали озимые



В стадии завершения на Свислоччине уборка озимых зерновых культур.

Четыре сельхозпредприятия - ОАО "Акр-Агро", ОАО "Хоневичи", "УСП "Совхоз "Великосельский" и УСП "Совхоз "Вердомичи" - полностью сжали озимые колосовые.



Труженики еще двух хозяйств приступили к жатве яровых. В "УСП "Совхоз "Великосельский" убрали 19% площадей, занятых под ячмень, а в <<УСП "Новый Двор-Агро" - 16%. Всего по району убрано 12% посевных площадей этой культуры.



По темпам уборки все так же лидерство у аграриев ОАО "Хоневичи" и ОАО "Акр-Агро", где обмолочено 65,2% и 63,8% зерновых соответственно.



"Экватор" жатвы аграрии района перешагнули с намолотом в 14 555 тонн.



Среди экипажей комбайнеров определились лидеры. В передовиках по намолотам зерновых и зернобобовых, а также семян масличных культур экипаж комбайна Lexion-580 ОАО "Акр-Агро" в составе старшего комбайнера Владимира Шишова и помощника комбайнера Виктора Яроцкого. На счету механизаторов 728 тонн. В своей группе комбайнов экипаж ОАО <<Хоневичи>> Андрей Янковский и Владимир Канюк на КЗС-1218 намолотил 588 тонн зерна нового урожая.



Среди водителей лидирует Сергей Шарик из ОАО "Акр-Агро", перевезший 818 тонн зерна. Лучшими на доработке зерна являются труженики этого же хозяйства. Машинисты КЗСВ-30 А. Войтеховский, С. Курзяков и В. Степанюк переработали 1 750 тонн зерна.



Людмила Балыш.