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В четырех сельхозпредприятиях убрали озимые

29.07.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В четырех сельхозпредприятиях убрали озимые
В стадии завершения на Свислоччине уборка озимых зерновых культур.

 

Четыре сельхозпредприятия - ОАО "Акр-Агро", ОАО "Хоневичи", "УСП "Совхоз "Великосельский" и УСП "Совхоз "Вердомичи" - полностью сжали озимые колосовые.


Труженики еще двух хозяйств приступили к жатве яровых. В "УСП "Совхоз "Великосельский" убрали 19% площадей, занятых под ячмень, а в <<УСП "Новый Двор-Агро" - 16%. Всего по району убрано 12% посевных площадей этой культуры.


По темпам уборки все так же лидерство у аграриев ОАО "Хоневичи" и ОАО "Акр-Агро", где обмолочено 65,2% и 63,8% зерновых соответственно.


"Экватор" жатвы аграрии района перешагнули с намолотом в 14 555 тонн.


Среди экипажей комбайнеров определились лидеры. В передовиках по намолотам зерновых и зернобобовых, а также семян масличных культур экипаж комбайна Lexion-580 ОАО "Акр-Агро" в составе старшего комбайнера Владимира Шишова и помощника комбайнера Виктора Яроцкого. На счету механизаторов 728 тонн. В своей группе комбайнов экипаж ОАО <<Хоневичи>> Андрей Янковский и Владимир Канюк на КЗС-1218 намолотил 588 тонн зерна нового урожая.


Среди водителей лидирует Сергей Шарик из ОАО "Акр-Агро", перевезший 818 тонн зерна. Лучшими на доработке зерна являются труженики этого же хозяйства. Машинисты КЗСВ-30 А. Войтеховский, С. Курзяков и В. Степанюк переработали 1 750 тонн зерна.


Людмила Балыш.

 
 
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В стадии завершения на Свислоччине уборка озимых зерновых культур.
 
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