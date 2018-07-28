В Оршанском районе рейсовый автобус с 12 пассажирами опрокинулся в кювет

Как стало известно, рейсовый автобус под управлением 56-летнего водителя двигался по маршруту «Орша – Грязивка». Под Минском перевернулся пассажирский автобус, пострадали 10 человек

Около 7 часов вечера неподалеку от населенного пункта Савищино водитель не учел дорожные условия, особенности транспортного средства и допустил съезд в кювет. После этого автобус опрокинулся.

В результате ДТП пострадала 54-летняя пассажирка, передают представители ГАИ Витебской области. С травмами различной степени тяжести она доставлена в больницу. Кроме того, повреждения получил автобус. Сейчас по факту аварии проводится проверка.