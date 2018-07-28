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В Оршанском районе рейсовый автобус с 12 пассажирами опрокинулся в кювет

29.07.2018 12:52 — Разное | Аргументы и факты  
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В Оршанском районе рейсовый автобус с 12 пассажирами опрокинулся в кювет
ГАИ УВД Витебского облисполкома

Как стало известно, рейсовый автобус под управлением 56-летнего водителя двигался по маршруту «Орша – Грязивка».

В Оршанском районе рейсовый автобус с 12 пассажирами опрокинулся в кювет Под Минском перевернулся пассажирский автобус, пострадали 10 человек

Около 7 часов вечера неподалеку от населенного пункта Савищино водитель не учел дорожные условия, особенности транспортного средства и допустил съезд в кювет. После этого автобус опрокинулся.

В результате ДТП пострадала 54-летняя пассажирка, передают представители ГАИ Витебской области. С травмами различной степени тяжести она доставлена в больницу. Кроме того, повреждения получил автобус. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

 
 
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Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 28 июля возле деревни Савищино.
 
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