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В День рождения города прошел детский праздник «Упричала»
29.07.2018 13:50 — Разное | Виртуальный Брест
Городская набережная давно стала местом притяжения для брестчан. Никто уже не спрашивает адрес, потому что место встречи известно всем – у причала.
28 июля, в День рождения Бреста, здесь собрались мамы, папы, дедушки и бабушки, чтобы со своими детками поучаствовать в празднике.
Творческий Центр «АртПиппер» подготовил увлекательную детскую культурно-развлекательную программу. Яркие, интересные выступления детских коллективов наполнили атмосферу праздника радостью. Родители, не жалея аплодисментов, восхищались талантами юных артистов.
Различные детские аттракционы, лодки и катамараны работали в полную силу. Фонтан также успешно выполнил свою функцию – радовал прохладой и освежал юных купальщиков.
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Городская набережная давно стала местом притяжения для брестчан. Никто уже не спрашивает адрес, потому что место встречи известно всем – у причала. 28 июля, в...
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