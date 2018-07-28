В День рождения города прошел детский праздник «Упричала»

Городская набережная давно стала местом притяжения для брестчан. Никто уже не спрашивает адрес, потому что место встречи известно всем – у причала.



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28 июля, в День рождения Бреста, здесь собрались мамы, папы, дедушки и бабушки, чтобы со своими детками поучаствовать в празднике.



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Творческий Центр «АртПиппер» подготовил увлекательную детскую культурно-развлекательную программу. Яркие, интересные выступления детских коллективов наполнили атмосферу праздника радостью. Родители, не жалея аплодисментов, восхищались талантами юных артистов.

Различные детские аттракционы, лодки и катамараны работали в полную силу. Фонтан также успешно выполнил свою функцию – радовал прохладой и освежал юных купальщиков.