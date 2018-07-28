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В День рождения города прошел детский праздник «Упричала»

29.07.2018 13:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Городская набережная давно стала местом притяжения для брестчан. Никто уже не спрашивает адрес, потому что место встречи известно всем – у причала.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57648.php

В День рождения города прошел детский праздник «Упричала»

28 июля, в День рождения Бреста, здесь собрались мамы, папы, дедушки и бабушки, чтобы со своими детками поучаствовать в празднике.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57648.php

В День рождения города прошел детский праздник «Упричала»

Творческий Центр «АртПиппер» подготовил увлекательную детскую культурно-развлекательную программу. Яркие, интересные выступления детских коллективов наполнили атмосферу праздника радостью. Родители, не жалея аплодисментов, восхищались талантами юных артистов.

Различные детские аттракционы, лодки и катамараны работали в полную силу. Фонтан также успешно выполнил свою функцию – радовал прохладой и освежал юных купальщиков.

 
Теги: Брест
 
 
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Городская набережная давно стала местом притяжения для брестчан. Никто уже не спрашивает адрес, потому что место встречи известно всем – у причала. 28 июля, в...
 
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