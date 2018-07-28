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Читающий бульвар в Бресте образца 2018-го рассказал о 90-х
29.07.2018 13:50 — Разное | Виртуальный Брест
28 июля. 999-ый День города на бульваре Шевченко. Погружение в историю и ностальгия по молодости 1990-ых. Забылось, что в магазинах – шаром покати. Зато в руках – переносные магнитолы и можно выбирать компактные кассеты для качественной записи любимых итальянцев или тяжелого рока, рассматривать моментальные фотографии из совсем недавно недоступного Polaroid – а. Современные дети рисуют классики на асфальте и прыгают, подбивая камешек, как мамы в детстве.
Вдоль стеклянных стен библиотеки – выставки когда-то малодоступных книг.
Сейчас сложно представить, что Солженицына и Булгакова было «не достать», билеты на футбольные матчи «Динамо» Брест раскупались задолго до игр, конструктор Лего, кубик Рубика, персональный компьютер и мобильный телефон считались почти недоступной роскошью.
Но тогда и сейчас люди с удовольствием общались, обсуждали книжные новинки, читали стихи и аплодировали поэтам. Традиционный «
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28 июля. 999-ый День города на бульваре Шевченко. Погружение в историю и ностальгия по молодости 1990-ых. Забылось, что в магазинах – шаром покати. Зато в руках –...
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