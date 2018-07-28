ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Читающий бульвар в Бресте образца 2018-го рассказал о 90-х

29.07.2018 13:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

28 июля. 999-ый День города на бульваре Шевченко. Погружение в историю и ностальгия по молодости 1990-ых. Забылось, что в магазинах – шаром покати. Зато в руках – переносные магнитолы и можно выбирать компактные кассеты для качественной записи любимых итальянцев или тяжелого рока, рассматривать моментальные фотографии из совсем недавно недоступного Polaroid – а. Современные дети рисуют классики на асфальте и прыгают, подбивая камешек, как мамы в детстве.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57647.php

Читающий бульвар в Бресте образца 2018-го рассказал о 90-х

Вдоль стеклянных стен библиотеки – выставки когда-то малодоступных книг.

Сейчас сложно представить, что Солженицына и Булгакова было «не достать», билеты на футбольные матчи «Динамо» Брест раскупались задолго до игр, конструктор Лего, кубик Рубика, персональный компьютер и мобильный телефон считались почти недоступной роскошью.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57647.php

Читающий бульвар в Бресте образца 2018-го рассказал о 90-х

Но тогда и сейчас люди с удовольствием общались, обсуждали книжные новинки, читали стихи и аплодировали поэтам. Традиционный «Читающий бульвар» собрал детей и взрослых, чтобы посмотреть представление кукольного театра, посидеть в литературном кафе, послушать хиты 1990-х, вспомнить былое или поиграть в интеллектуальные игры.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 июля. 999-ый День города на бульваре Шевченко. Погружение в историю и ностальгия по молодости 1990-ых. Забылось, что в магазинах – шаром покати. Зато в руках –...
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Кравцов встретился с маршалом Сената Республики Польша Станиславом Карчевским
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.07.2018
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Прамень
Радзiма
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.07.2018
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Лоевский край
Ивьевский край
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Прамень
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика