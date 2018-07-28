Берестейский бал завершит праздничные мероприятия ко Дню города в Бресте

В Бресте сегодня продолжатся мероприятия, приуроченные ко Дню города, сообщает корреспондент БЕЛТА.



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Город над Бугом с размахом празднует свое 999-летие. Праздничный марафон стартовал 27 июля с возложения венков и цветов к памятным местам: в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" и на площади Свободы горожане по традиции отдали почести тем, благодаря кому над Брестом вот уже 74 года мирное небо.

Спираль праздника раскручивалась, постепенно набирая обороты, вовлекая в водоворот событий жителей и гостей областного центра. Десятки площадок в разных местах города предлагали развлечения на любой вкус и возраст. Праздник книги "Читающий бульвар", музыкальный вечер на Советской с городским духовым оркестром, концерт классической музыки под открытым небом на главной площади, фестиваль пляжных видов спорта, ярмарка продажа мастеров народного творчества и ремесленников, масштабный молодежный музыкальный проект "Город света" на Гребном канале, праздничный фейерверк.



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В эти дни в Бресте на две фонарные композиции станет больше. Одну из них на знаменитой местной аллее фонарей презентовал накануне "Брестводоканал". Сегодня в городском парке откроется памятный фонарь воинов-десантников. Здесь же пройдет фестиваль-конкурс цветов "Краски Бреста" с выставкой цветочных инсталляций. Эстафету подхватит республиканская гражданско-патриотическая акция "Мы - вместе". На сцене Театра эстрады парка развернется концертная программа с участием финалистов молодежного проекта ФПБ "Новые голоса для любимой страны" и профсоюзного конкурса творчества трудовых коллективов "Новые имена Беларуси-2018".